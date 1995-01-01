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    Яремчук: «Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдем. И сыграть с Россией в финале»

    Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020.

    – Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное.

    – И в первую корзину попали.

    – Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Моя позиция – нападающий, на ней много может кто сыграть слева. Выполняю задание тренера. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.

    – И с Россией в финале?

    – И с Россией в финале, – сказал Яремчук в программе «Футбольный формат» на Espreso TV.

    • В отборе Евро-2020 сборная Украины набрала 20 очков и заняла первое место в группе В.
    • Украина не сможет сыграть на чемпионаты Европы с Россией раньше, чем в полуфинале.

    Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»


    Источник: Ua.tribuna.com

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8011

      silver29 7 минут назад

      Португалы и Сербы остались отработанными Украиной в отборочной группе, это к вопросу денег и комплектования сборной. Не хочу загадывать, но в очной встрече Черчесов выглядит слабей Шевченко в тренерской мысли, а сборная Украины по исполнительскому мастерству выше, даже не комментирую рейтинг ФИФА.

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      Рейтинг: +2103

      raritet 11 минут назад

      Это когда такое еще можно будет увидеть. Финал : Россия- Украина. Боюсь , что и внуки наши и правнуки вряд ли такое увидят. По меньшей мере есть претенденты по круче побороться в финале. Нет смысла перечислять. В этом мы одинаковы, славяне,- помечтать. Но ничего для этого не сделать.

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      Рейтинг: +1843

      Борат 30 минут назад

      кто финал выиграет, того и крым !
      вот это было б умора !

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      Рейтинг: +995

      playsh 40 минут назад

      Ну ты красавчик размечтался,там обеим командам в ближайшее тысячелетие делать нечего.

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      Рейтинг: +12593

      bset 53 минуты назад

      Но ни мы, ни они до финала не доберемся... А было бы очень круто.

      0
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      Рейтинг: +1069

      омск55 1 час назад

      Это мечта всех адекватных болел Россия -Украина в финале

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