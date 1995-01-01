Яремчук: «Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдем. И сыграть с Россией в финале»

Португалы и Сербы остались отработанными Украиной в отборочной группе, это к вопросу денег и комплектования сборной. Не хочу загадывать, но в очной встрече Черчесов выглядит слабей Шевченко в тренерской мысли, а сборная Украины по исполнительскому мастерству выше, даже не комментирую рейтинг ФИФА.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020.
– Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное.
– И в первую корзину попали.
– Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Моя позиция – нападающий, на ней много может кто сыграть слева. Выполняю задание тренера. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.
– И с Россией в финале?
– И с Россией в финале, – сказал Яремчук в программе «Футбольный формат» на Espreso TV.
- В отборе Евро-2020 сборная Украины набрала 20 очков и заняла первое место в группе В.
- Украина не сможет сыграть на чемпионаты Европы с Россией раньше, чем в полуфинале.
Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»