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  • Яремчук: «Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдем. И сыграть с Россией в финале»

Яремчук: «Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдем. И сыграть с Россией в финале»

19 ноября 2019, 14:50
27

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020.

– Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное.

– И в первую корзину попали.

– Конечно, думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Моя позиция – нападающий, на ней много может кто сыграть слева. Выполняю задание тренера. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем.

– И с Россией в финале?

– И с Россией в финале, – сказал Яремчук в программе «Футбольный формат» на Espreso TV.

  • В отборе Евро-2020 сборная Украины набрала 20 очков и заняла первое место в группе В.
  • Украина не сможет сыграть на чемпионаты Европы с Россией раньше, чем в полуфинале.

Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»


Источник: Ua.tribuna.com
Отбор ЧЕ-2020 Россия Украина Яремчук Роман
Комментарии (27)
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омск55
1574164948
Это мечта всех адекватных болел Россия -Украина в финале
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bset
1574165370
Но ни мы, ни они до финала не доберемся... А было бы очень круто.
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Plyash
1574166136
Ну ты красавчик размечтался,там обеим командам в ближайшее тысячелетие делать нечего.
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raritet
1574167890
Это когда такое еще можно будет увидеть. Финал : Россия- Украина. Боюсь , что и внуки наши и правнуки вряд ли такое увидят. По меньшей мере есть претенденты по круче побороться в финале. Нет смысла перечислять. В этом мы одинаковы, славяне,- помечтать. Но ничего для этого не сделать.
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Из Твери Леха
1574169860
Ну на прошлом Евро Россия и Украина вроде как были самыми худшими командами турнира. Это ж как надо умудриться было выступить хуже Албании и Венгрии. Чет не особо верится, что они там куда-то выйдут, ведь по сути с того состава защита и вратарская линия стали только хуже, а Ко-Смо-Дзю постареют на 4 года...
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Frankfurt Am Main
1574172230
Это как до луны на вертолёте полететь!)
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erma
1574173180
Красивая мечта. Представляю: Украина в четвертьфинале проходит Францию, в полуфинале проходит Германии и в финале уступает России. По пенальти. Роман промахнулся.
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Decorhome
1574173323
интересный был бы финал
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portero
1574174794
как бы я бы тоже хотел, но там много сборных которые на голову сильнее нас и шансов нет на такой финал. у Шевы с командой шансов побольше, но ненамного.
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FanatSerj
1574183706
Охрененное желание братюня, полностью поддерживаю, нахрен эту Бельгию и Францию ))
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