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    Отбор ЧЕ-2020. Сборная России сыграет с Сан-Марино на выезде

    Сегодня, 19 ноября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино.

    Игра пройдет в Серравалле на стадионе «Олимпийский».

    В матче первого круга Россия победила со счетом 9:0.

    Всего россияне трижды встречались с Сан-Марино и все три раза побеждали. Общий счет – 20:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7668

      alex1951 10 минут назад

      Сан Марино терять нечего...В бой пойдут одни старики. Всем обещаны фантастические премии.Россиянам ,после жесткага поражения не обещано - ничего!
      Отсюда жди сюрпризов со знаком минус. Но главное не это.
      Главное ,что Черчес ежедневно вбивает в голову заслуженным мастерам спорта,что они заслуженные и что путевка в кармане ...кроме их вновь поджидает Бельгия ,которая на сей раз потерпит сокрушительное поражение!

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