Отбор ЧЕ-2020. Сборная России сыграет с Сан-Марино на выезде

Сан Марино терять нечего...В бой пойдут одни старики. Всем обещаны фантастические премии.Россиянам ,после жесткага поражения не обещано - ничего!
Отсюда жди сюрпризов со знаком минус. Но главное не это.
Главное ,что Черчес ежедневно вбивает в голову заслуженным мастерам спорта,что они заслуженные и что путевка в кармане ...кроме их вновь поджидает Бельгия ,которая на сей раз потерпит сокрушительное поражение!
Сегодня, 19 ноября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино.
Игра пройдет в Серравалле на стадионе «Олимпийский».
В матче первого круга Россия победила со счетом 9:0.
Всего россияне трижды встречались с Сан-Марино и все три раза побеждали. Общий счет – 20:0.
- Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.