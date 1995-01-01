Отбор ЧЕ-2020. Сборная России сыграет с Сан-Марино на выезде

Сегодня, 19 ноября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино.

Игра пройдет в Серравалле на стадионе «Олимпийский».

В матче первого круга Россия победила со счетом 9:0.

Всего россияне трижды встречались с Сан-Марино и все три раза побеждали. Общий счет – 20:0.