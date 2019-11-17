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ФНЛ. «Чайка» обыграла «Нижний Новгород», «Ротор» сыграл вничью с «Краснодаром-2»

17 ноября 2019, 19:06
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В 24-м туре ФНЛ «Мордовия» сыграла вничью с «Факелом», «Нижний Новгород» проиграл «Чайке», «Ротор» и «Краснодар-2» не забили ни одного гола за 90 минут, «Балтика» минимально обыграла «СКА-Хабаровск», а «Химки» выиграли у «Чертаново».

Первенство ФНЛ. 24-й тур

Мордовия (Саранск) – Факел (Воронеж) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рябокобыленко, 13; 1:1 – Буранов, 40.

Нижний Новгород – Чайка (Песчанокопское) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Машнев, 24; 1:1 – Сагитов, 42; 1:2 – Текучев, 64.

Ротор (Волгоград) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:0.

Армавир – Торпедо (Москва) – 2:1

Голы: 1:0 – Сирима, 34; 1:1 – Лях, 42; 2:1 – Лусикян, 79.

Балтика (Калининград) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

Гол: Маклаков, 50.

Химки – Чертаново (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сарвели, 16; 1:1 – Корян, 45; 2:1 – Умаев, 52, 3:1 – Полярус, 80.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ
Комментарии (1)
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portero
1574016182
Пожалуй важнее что торпедо свой отрыв благополучно растранжирило.
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