Бензема: «Если со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать»

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

Чиновник ранее заявил: «Бензема – сильный игрок, но его карьера в сборной Франции закончена».

«Ноэль, я думал, вы не вмешиваетесь в работу тренера сборной Франции!

Знайте, только я буду решать, когда завершу карьеру в сборной. Если вы думаете, что со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать, и все увидите», – ответил Бензема в твиттере.

Возможно, Бензема намекает на уход в сборную Алжира из-за африканских корней. По правилам ФИФА, заигранный футболист в официальных матчах за первую сборную одной страны не может выступать в составе любой другой.