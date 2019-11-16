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  • Бензема: «Если со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать»

Бензема: «Если со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать»

16 ноября 2019, 20:54
9

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

Чиновник ранее заявил: «Бензема – сильный игрок, но его карьера в сборной Франции закончена».

«Ноэль, я думал, вы не вмешиваетесь в работу тренера сборной Франции!
Знайте, только я буду решать, когда завершу карьеру в сборной. Если вы думаете, что со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать, и все увидите», – ответил Бензема в твиттере.

Возможно, Бензема намекает на уход в сборную Алжира из-за африканских корней. По правилам ФИФА, заигранный футболист в официальных матчах за первую сборную одной страны не может выступать в составе любой другой.

  • Бензема забил 27 голов в 81 игре за национальную команду.
  • Он не играл за Францию с августа 2015 года.
  • Форварда отстранили из сборной из-за скандала по шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

Источник: Твиттер Карима Бензема
Отбор ЧЕ-2020 Франция Реал Бензема Карим
Комментарии (9)
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Черкизовский Кот
1573931000
И что бы он сделал для сборной Алжира? Шантажировал бы ещё и Мареза?
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Nesterenko
1573931260
А как тогда Да Кошта играет за сборную Марокко?
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user3618
1573931271
Африка имеет Францию по всем фронтам, даже со клубника по сборной. Если эти ге.и 18го века не способны показать свой чл.н, пусть сос.т tuj (по-французски)
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Garrincha58
1573931682
не судьба Карим тебе сыграть
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momwig_
1573938893
Карим, тебе бы... Того... И за Мадрид бы... Шёл бы в ту команду, в которой имеешь право выступать, а мы посмотрим на успехи Аль-... да пох, какой аль.
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