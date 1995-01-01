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    Бензема: «Если со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

    Чиновник ранее заявил: «Бензема – сильный игрок, но его карьера в сборной Франции закончена».

    «Ноэль, я думал, вы не вмешиваетесь в работу тренера сборной Франции!
    Знайте, только я буду решать, когда завершу карьеру в сборной. Если вы думаете, что со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать, и все увидите», – ответил Бензема в твиттере.

    Возможно, Бензема намекает на уход в сборную Алжира из-за африканских корней. По правилам ФИФА, заигранный футболист в официальных матчах за первую сборную одной страны не может выступать в составе любой другой.

    • Бензема забил 27 голов в 81 игре за национальную команду.
    • Он не играл за Францию с августа 2015 года.
    • Форварда отстранили из сборной из-за скандала по шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

    Источник: Твиттер Карима Бензема

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11258

      Garrincha58 53 минуты назад

      не судьба Карим тебе сыграть

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      Рейтинг: +43

      user3618 1 час назад

      Африка имеет Францию по всем фронтам, даже со клубника по сборной. Если эти ге.и 18го века не способны показать свой чл.н, пусть сос.т tuj (по-французски)

      0
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      Рейтинг: +2529

      Nesterenko 1 час назад

      А как тогда Да Кошта играет за сборную Марокко?

      0
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      Рейтинг: +930

      DMитрий 1 час назад

      Так не шантажируй! Возьми и реши вопрос.

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      Рейтинг: +2235

      Черкизовский Кот 1 час назад

      И что бы он сделал для сборной Алжира? Шантажировал бы ещё и Мареза?

      0
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      Рейтинг: +8221

      KLIM777 2 часа назад

      зачем тебе это сборная, которая Молдову кое как вытаскивает на своем поле. Давай в Россию, у нас после первого тайма все вопросы решены))

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      Рейтинг: +273

      IVAN53 > KLIM777 2 часа назад

      У нас можно гоми...ов шантажировать))

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      Рейтинг: +3733

      Добрый Бобер > KLIM777 1 час назад

      И, из-за нехватки кадров, на моральный облик наплевать. Дзюба же играет.

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