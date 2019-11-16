Бензема: «Если со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать»

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.
Чиновник ранее заявил: «Бензема – сильный игрок, но его карьера в сборной Франции закончена».
«Ноэль, я думал, вы не вмешиваетесь в работу тренера сборной Франции!
Знайте, только я буду решать, когда завершу карьеру в сборной. Если вы думаете, что со мной все кончено, разрешите мне играть за ту сборную, за которую я имею право выступать, и все увидите», – ответил Бензема в твиттере.
Возможно, Бензема намекает на уход в сборную Алжира из-за африканских корней. По правилам ФИФА, заигранный футболист в официальных матчах за первую сборную одной страны не может выступать в составе любой другой.
- Бензема забил 27 голов в 81 игре за национальную команду.
- Он не играл за Францию с августа 2015 года.
- Форварда отстранили из сборной из-за скандала по шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.
Источник: Твиттер Карима Бензема