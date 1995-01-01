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    Семенов, Петров и Жирков – в старте России на матч с Бельгией

    Стали известны стартовые составы на матч отбора Евро-2020 между сборной России и сборной Бельгии.

    Россия: Гилерме, Фернаднес, Семенов, Оздоев, Зобнин, Джикия, Ал. Миранчук, Жирков, Ионов, Дзюба, Петров.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вермален, Кастань, Витсель, Де Брюйне, Т. Азар, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.

    • Матч состоится в 20:00.
    • Эта встреча определит, какая сборная займет первое место в группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии36
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      Рейтинг: +35117

      portero 5 минут назад

      выпусти хоть молодых побегать чего Юру гонять, да и Дзюбу надо убрать, пусть сказки лучше рассказывает.

      2
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      Рейтинг: +37468

      ROSTOV SUPER > portero 2 минуты назад

      Дзюба с Сан-Марино себя покажет , там как раз его уровень будет !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +623

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Уровень нашего футбола просто жалок. Просвета не видно. Никакой тренер ничего не сможет сделать. Нужно менять всю футбольную систему.

      1
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      Рейтинг: +146

      bulldojic 13 минут назад

      мда уж. ещё первый тайм не закончен, а пукан у наших горит уже синим пламенем. хорошо, что у Азаров не играет папа или другие родственники. не видно у наших какой-то рациональности в действиях, мысли в действиях. в отличие от наших соперников

      1
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV > bulldojic 13 минут назад

      поленюба весь свой кураж на санмаринах оставил

      0
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      Рейтинг: +3860

      alp 19 минут назад

      львы длять.... ))) позорники сраные

      0
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      Рейтинг: +3860

      alp 26 минут назад

      наш футбол днище донное....... самое обидное, что просвета не видно....

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      Рейтинг: +2109

      shurik45 30 минут назад

      Состав без баланса.

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      Рейтинг: +1491

      Бухбух 1 час назад

      Сгоняют ничейку 1:1 на радость всем.

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      Рейтинг: +462

      ZENIT***** 1 час назад

      Ну погнали!ВПЕРЁД,ЗА РОССИЮ!!!началось.

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      Рейтинг: +13071

      slavutiq70 1 час назад

      Жду достойной игры,,,понимаю что уровень игроков нашей сборной не сравним с Бельгией,,,,,,так что просто сыграйте на все сто а там что выйдет то и выйдет,,,,,

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      Рейтинг: +954

      Muboraksho 1 час назад

      Желаем России победу. Пойдем смотреть что будет.

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