Семенов, Петров и Жирков – в старте России на матч с Бельгией

выпусти хоть молодых побегать чего Юру гонять, да и Дзюбу надо убрать, пусть сказки лучше рассказывает.
Стали известны стартовые составы на матч отбора Евро-2020 между сборной России и сборной Бельгии.
Россия: Гилерме, Фернаднес, Семенов, Оздоев, Зобнин, Джикия, Ал. Миранчук, Жирков, Ионов, Дзюба, Петров.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вермален, Кастань, Витсель, Де Брюйне, Т. Азар, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.
- Матч состоится в 20:00.
- Эта встреча определит, какая сборная займет первое место в группе.