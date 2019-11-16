Сборная России – об игре с Бельгией: «Главный матч года. Нас ожидает крутой и эмоциональный футбол»

В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне обратились к болельщикам.

«День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!

Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!» – написала пресс-служба сборной России.

Бельгия лидирует в группе.

Россияне идут вторыми, но в случае победы в Санкт-Петербурге могут претендовать на первое место.

Обе команды уже имеют путевки на Евро-2020.