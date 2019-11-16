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    Сборная России – об игре с Бельгией: «Главный матч года. Нас ожидает крутой и эмоциональный футбол»

    В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне обратились к болельщикам.

    «День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!

    Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!» – написала пресс-служба сборной России.

    • Бельгия лидирует в группе.
    • Россияне идут вторыми, но в случае победы в Санкт-Петербурге могут претендовать на первое место.
    • Обе команды уже имеют путевки на Евро-2020.

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    Источник: инстаграм сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4345

      Lester84 3 минуты назад

      Я смотрю мотивация на ничего не значащий матч, как у наших пенсионеров на кубке легенд. Все что-то доказать пытаются))) Вы лучше на групповой стадии Евро не обосритесь)

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    • ...
      Рейтинг: +446

      ZENIT***** 7 минут назад

      Ну для нас, ДА! ,для Бельгии это простой матч,не "das ist fantastisch"

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