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  • Сборная России – об игре с Бельгией: «Главный матч года. Нас ожидает крутой и эмоциональный футбол»

Сборная России – об игре с Бельгией: «Главный матч года. Нас ожидает крутой и эмоциональный футбол»

16 ноября 2019, 15:34
9

В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Россияне обратились к болельщикам.

«День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!

Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!» – написала пресс-служба сборной России.

  • Бельгия лидирует в группе.
  • Россияне идут вторыми, но в случае победы в Санкт-Петербурге могут претендовать на первое место.
  • Обе команды уже имеют путевки на Евро-2020.

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Публикация от text (@teamrussia)

Источник: инстаграм сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Бельгия
Комментарии (9)
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ZENIT*****
1573909018
Ну для нас, ДА! ,для Бельгии это простой матч,не "das ist fantastisch"
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Lester84
1573909246
Я смотрю мотивация на ничего не значащий матч, как у наших пенсионеров на кубке легенд. Все что-то доказать пытаются))) Вы лучше на групповой стадии Евро не обосритесь)
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Валерий1965
1573910648
Ой поглядим... Хотелось бы надеяться, что будут бороться))
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InterMilLano1908
1573913441
Правильно слуцкий сказал что война очень повлияла на наш народ, там люди в удовольствие играют, а у нас война за первое местонахождение... Вот и сасем у всех в Европе
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Axe111
1573925556
Лол крутой футбол ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ БЕЛЬГИИ!!!! Вас возят как детей,про дзюбу вообще говорить нечего,как всегда нулевой
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Иван Петров 1986
1573927143
Крутого футбола у наших как-то не получается.
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Plyash
1573929986
Тренируются,где хотят, в майках новых играют,на крутых тачках катаются,что же вам не хватает?Может быть трансплантацию на мозгах ваших сделать,что бы вы работать научились.?
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subbotaspartak
1573998577
Всяк сверчок знай свой шесток (рейтинг ФИФА) Не умеете вы нифифа.
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