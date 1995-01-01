Дзюба – о матче с Бельгией: «Мы будем драться как львы, я обещаю»

Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что команда будет биться в матче 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

«Мы будем драться как львы. Я обещаю», – написал футболист в сторис инстаграма, прикрепив собственное фото в маске.