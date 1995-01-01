Дзюба – о матче с Бельгией: «Мы будем драться как львы, я обещаю»

"Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати" (посл.). Пока ни одной победы над приличными сборными не наблюдалось. Разве что ничейный "автобус" с Испанией и "волшебная нога Акинфеева" по пенальти. А с Уругваем 0:3..., со Швецией 0:2 и с Бельгией 1:3. А против Африки и Сан-Марино - ЛЬВЫ. Уххх! Сегодня посмотрим, ху есть ху.
Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что команда будет биться в матче 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.
«Мы будем драться как львы. Я обещаю», – написал футболист в сторис инстаграма, прикрепив собственное фото в маске.
- Матч Россия – Бельгия состоится сегодня, 16 ноября.
- Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет на «Газпром Арене».
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.