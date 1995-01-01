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    Дзюба – о матче с Бельгией: «Мы будем драться как львы, я обещаю»

    Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что команда будет биться в матче 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

    «Мы будем драться как львы. Я обещаю», – написал футболист в сторис инстаграма, прикрепив собственное фото в маске.

    • Матч Россия – Бельгия состоится сегодня, 16 ноября.
    • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на «Газпром Арене».
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии39
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      Рейтинг: +3470

      ЮНик 8 минут назад

      "Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати" (посл.). Пока ни одной победы над приличными сборными не наблюдалось. Разве что ничейный "автобус" с Испанией и "волшебная нога Акинфеева" по пенальти. А с Уругваем 0:3..., со Швецией 0:2 и с Бельгией 1:3. А против Африки и Сан-Марино - ЛЬВЫ. Уххх! Сегодня посмотрим, ху есть ху.

      0
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      Рейтинг: +21615

      gol_kak_sokol 25 минут назад

      Скоро начнется сафари, и посмотрим, как замяукают эти львы.

      0
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      Рейтинг: +1602

      general.lizyukov 26 минут назад

      а можно не драться, а играть? или только в драке победить можете?
      хорош уже скоморошничать к месту и не к месту, играй давай

      0
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      Рейтинг: +431

      SEREGA 64 26 минут назад

      ДЕБИЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 36 минут назад

      известное полено маску водрузив, о львиной дерзости, никак,
      ну нету у нас спроса за пустые обещанья, как-то так...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1572

      Axe111 38 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХ максимум как тушканчики

      1
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      Рейтинг: +1303

      x-x-x-x-x 40 минут назад

      если только такой лев то бельгийцам нечего бояться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11245

      Garrincha58 42 минуты назад

      как он уже надоел так же как Малахов

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5126

      ilichkadr > Garrincha58 35 минут назад

      Похоже Дзюба в депутаты собрался вот и чудит, рейтинг набирает.

      3
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      Рейтинг: +350

      ks75 43 минуты назад

      Главное чтоб после игры на вас смотрели как на львов, а не на кошаков помойных

      0
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      Рейтинг: +5

      Ilya26 1 час назад

      А перед ним на фото похоже миска кошачья, куда черчес валерьянку ему в китекэт подливает

      0
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