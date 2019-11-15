Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург на матч с Россией

Русские игроки футбола начали дрожат,все духи улетали от них....
Пресс-служба сборной Бельгии сообщила о прибытии команды в Санкт-Петербург на матч 9-го тура отбора Евро-2020 против России.
«Привет, Россия! Мы вернулись», – говорится в публикации бельгийцев в твиттере.
- Матч Россия – Бельгия состоится сегодня, 16 ноября.
- Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
- Встреча пройдет на «Газпром Арене».
Привет Russia, we’re back! #RUSBEL #COMEONBELGIUM #EURO2020 pic.twitter.com/9chy95sI8m— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 15, 2019