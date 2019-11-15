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    Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург на матч с Россией

    Пресс-служба сборной Бельгии сообщила о прибытии команды в Санкт-Петербург на матч 9-го тура отбора Евро-2020 против России.

    «Привет, Россия! Мы вернулись», – говорится в публикации бельгийцев в твиттере.

    • Матч Россия – Бельгия состоится сегодня, 16 ноября.
    • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на «Газпром Арене».

    Источник: Официальный твиттер сборной Бельгии

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      Proker 34 минуты назад

      Русские игроки футбола начали дрожат,все духи улетали от них....

      0
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      Рейтинг: +3090

      RotBerg 2 часа назад

      Удачи нашим парням!

      0
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