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    Дзюба: «Все говорят, что Азар не очень. Про Роналду также говорят, а он забивает 3 гола»

    Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии матча 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии поделился мнением об игровой форме вингера соперника Эдена Азара.

    «Про Криштиану тоже говорят, что он никакой, а он приезжает в сборную и забивает три мяча. Азар действительно плохо начал сезон, но сейчас он хорошо играет за «Реал» – много забивает, отдаeт голевых передач, обостряет. А все говорят, что он не очень.

    По сравнению с чем? С «Челси»? Возможно. В сборной Бельгии у него абсолютно другая роль, он звезда, и он себя чувствует намного комфортнее, чем в «Реале». Ему нужно время, чтобы адаптироваться там и стать своим. У Бельгии хорошие игроки, и свет клином на одном Азаре не сошeлся», – сказал Дзюба.

    • Матч Россия – Бельгия состоится в субботу, 16 ноября.
    • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
    • В текущем отборочном турнире Азар забил три гола и сделал пять ассистов в шести матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Ушат Помоев 30 минут назад

      Уже сняться статьи про то как капитан и топ игрок Дзюба что то рассказывает и тд....

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