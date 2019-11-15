Дзюба: «Все говорят, что Азар не очень. Про Роналду также говорят, а он забивает 3 гола»

Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии матча 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии поделился мнением об игровой форме вингера соперника Эдена Азара.

«Про Криштиану тоже говорят, что он никакой, а он приезжает в сборную и забивает три мяча. Азар действительно плохо начал сезон, но сейчас он хорошо играет за «Реал» – много забивает, отдаeт голевых передач, обостряет. А все говорят, что он не очень.

По сравнению с чем? С «Челси»? Возможно. В сборной Бельгии у него абсолютно другая роль, он звезда, и он себя чувствует намного комфортнее, чем в «Реале». Ему нужно время, чтобы адаптироваться там и стать своим. У Бельгии хорошие игроки, и свет клином на одном Азаре не сошeлся», – сказал Дзюба.