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  • Дзюба: «Все говорят, что Азар не очень. Про Роналду также говорят, а он забивает 3 гола»

Дзюба: «Все говорят, что Азар не очень. Про Роналду также говорят, а он забивает 3 гола»

15 ноября 2019, 15:39
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Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии матча 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии поделился мнением об игровой форме вингера соперника Эдена Азара.

«Про Криштиану тоже говорят, что он никакой, а он приезжает в сборную и забивает три мяча. Азар действительно плохо начал сезон, но сейчас он хорошо играет за «Реал» – много забивает, отдаeт голевых передач, обостряет. А все говорят, что он не очень.

По сравнению с чем? С «Челси»? Возможно. В сборной Бельгии у него абсолютно другая роль, он звезда, и он себя чувствует намного комфортнее, чем в «Реале». Ему нужно время, чтобы адаптироваться там и стать своим. У Бельгии хорошие игроки, и свет клином на одном Азаре не сошeлся», – сказал Дзюба.

  • Матч Россия – Бельгия состоится в субботу, 16 ноября.
  • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
  • В текущем отборочном турнире Азар забил три гола и сделал пять ассистов в шести матчах.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Дзюба Артем Роналду Криштиану Азар Эден
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573821935
Уже сняться статьи про то как капитан и топ игрок Дзюба что то рассказывает и тд....
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Derzkiy1
1573824383
Скоро на матч тв будет партнером Аршавина и продолжит пиз***
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talgatnurzhanov2006
1573877636
много забивает
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