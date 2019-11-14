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    Сборная России вылетела в Петербург на матч с Бельгией

    Сборная России отправилась в Петербург, где в субботу сыграет с Бельгией в отборочным матче Евро-2020.

    «Летим в Санкт-Петербург! Сочи, спасибо за теплый прием», — говорится в сообщении сборной в твиттере.

    • Национальная команда готовилась к матчу с бельгийцами в Сочи.
    • Россия примет Бельгию 16 ноября в Петербурге, начало матча – в 20:00 мск.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Ушат Помоев 38 минут назад

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +13

      Снег 53 минуты назад

      Жаль, не будет в схватке Дениса. Он самый продуктивный...
      Ребята, да заломайте бельгийцев и будем готовиться к Чемпу как равные со всеми! Удачи!

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