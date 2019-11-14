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Сборная России вылетела в Петербург на матч с Бельгией

14 ноября 2019, 17:20
15

Сборная России отправилась в Петербург, где в субботу сыграет с Бельгией в отборочным матче Евро-2020.

«Летим в Санкт-Петербург! Сочи, спасибо за теплый прием», — говорится в сообщении сборной в твиттере.

  • Национальная команда готовилась к матчу с бельгийцами в Сочи.
  • Россия примет Бельгию 16 ноября в Петербурге, начало матча – в 20:00 мск.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (15)
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Снег
1573741669
Жаль, не будет в схватке Дениса. Он самый продуктивный... Ребята, да заломайте бельгийцев и будем готовиться к Чемпу как равные со всеми! Удачи!
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Ушат Помоев
1573742516
Удачи!
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Saracen Jr
1573745005
А в чем смысл этого? Почему в Сочи нельзя сыграть или в Питере подготовиться?! Что за бред?! Вот нахрен игрокам лишний перелет и адаптация к газону и арене?!
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imamudinlavrinyuk
1573746342
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://shorturl.ca/zrenie
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Бриг
1573747211
Задача решена, ребята отдыхают
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Ссппааррттаакк
1573747472
Только победа. - Только РОССИЯ. Мы с Вами парни.
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Mister_Tomsk
1573749686
Если наши хлопнут бельгийцев, то пусть у Мистера(мисс) Бората отвалится член))) если он конечн есть :D
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Горкин Блеванов
1573752951
Ну давай, Станислав, покажи как ты в Питере "не проигрываешь", посмотрим
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