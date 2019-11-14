Сборная России вылетела в Петербург на матч с Бельгией

Сборная России отправилась в Петербург, где в субботу сыграет с Бельгией в отборочным матче Евро-2020.

«Летим в Санкт-Петербург! Сочи, спасибо за теплый прием», — говорится в сообщении сборной в твиттере.

Национальная команда готовилась к матчу с бельгийцами в Сочи.

Россия примет Бельгию 16 ноября в Петербурге, начало матча – в 20:00 мск.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

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