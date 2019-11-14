Сборная России вылетела в Петербург на матч с Бельгией

Сборная России отправилась в Петербург, где в субботу сыграет с Бельгией в отборочным матче Евро-2020.
«Летим в Санкт-Петербург! Сочи, спасибо за теплый прием», — говорится в сообщении сборной в твиттере.
- Национальная команда готовилась к матчу с бельгийцами в Сочи.
- Россия примет Бельгию 16 ноября в Петербурге, начало матча – в 20:00 мск.
- После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России