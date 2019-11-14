Takeaway стала генеральным партнером УЕФА в сфере еды. Последние 27 лет им был «Макдоналдс»

Компания по доставке еды Takeaway стала генеральным партнером Евро-2020 в сфере еды.

УЕФА предоставит компании право на рекламу на стадионах во время чемпионата Европы. Также посетители дочерних ресторанов компании смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на Евро-2020.