Takeaway стала генеральным партнером УЕФА в сфере еды. Последние 27 лет им был «Макдоналдс»

Компания по доставке еды Takeaway стала генеральным партнером Евро-2020 в сфере еды.
УЕФА предоставит компании право на рекламу на стадионах во время чемпионата Европы. Также посетители дочерних ресторанов компании смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на Евро-2020.
- С 1992 года генеральным партнером УЕФА в сфере еды был «Макдоналдс».
- При этом американская компания остается спонсором ФИФА до 2022 года.
- Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента.
Источник: официальный сайт УЕФА