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  • Takeaway стала генеральным партнером УЕФА в сфере еды. Последние 27 лет им был «Макдоналдс»

Takeaway стала генеральным партнером УЕФА в сфере еды. Последние 27 лет им был «Макдоналдс»

14 ноября 2019, 07:35
2

Компания по доставке еды Takeaway стала генеральным партнером Евро-2020 в сфере еды.

УЕФА предоставит компании право на рекламу на стадионах во время чемпионата Европы. Также посетители дочерних ресторанов компании смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на Евро-2020.

  • С 1992 года генеральным партнером УЕФА в сфере еды был «Макдоналдс».
  • При этом американская компания остается спонсором ФИФА до 2022 года.
  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента.

Источник: официальный сайт УЕФА
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Комментарии (2)
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Viper for CSKA
1573713465
Хм, первый раз слышу о компании. У нас в РФ она присутствует?
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Давид59
1573717785
Аккуратнее с поваром!!! Бывает очень опасно!!!
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