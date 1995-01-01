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    Takeaway стала генеральным партнером УЕФА в сфере еды. Последние 27 лет им был «Макдоналдс»

    Компания по доставке еды Takeaway стала генеральным партнером Евро-2020 в сфере еды.

    УЕФА предоставит компании право на рекламу на стадионах во время чемпионата Европы. Также посетители дочерних ресторанов компании смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на Евро-2020.

    • С 1992 года генеральным партнером УЕФА в сфере еды был «Макдоналдс».
    • При этом американская компания остается спонсором ФИФА до 2022 года.
    • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента.

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3767

      Viper for CSKA 17 минут назад

      Хм, первый раз слышу о компании. У нас в РФ она присутствует?

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