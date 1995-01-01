«Юрий Валентинович собрал бригаду. Как говорится, два… три гада». Жирков, Дзюба и Баринов посетили дом-музей «Дача Сталина»

Футболисты сборной России Артем Дзюба, Юрий Жирков и Дмитрий Баринов сходили в дом-музей «Дача Сталина» в Сочи.

По словам Дзюбы, экскурсию организовал Жирков. «Юрий Валентинович собрал бригаду. Как говорится, два...три гада», – сказал Дзюба в сторис своего инстаграма. Кроме футболистов, в прогулке приняли участие врачи сборной.

Сборная России в Сочи продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 против Бельгии, который будет пройдет 16 ноября в Петербурге.