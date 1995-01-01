Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    «Юрий Валентинович собрал бригаду. Как говорится, два… три гада». Жирков, Дзюба и Баринов посетили дом-музей «Дача Сталина»

    Футболисты сборной России Артем Дзюба, Юрий Жирков и Дмитрий Баринов сходили в дом-музей «Дача Сталина» в Сочи.

    По словам Дзюбы, экскурсию организовал Жирков. «Юрий Валентинович собрал бригаду. Как говорится, два...три гада», – сказал Дзюба в сторис своего инстаграма. Кроме футболистов, в прогулке приняли участие врачи сборной.

    Сборная России в Сочи продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 против Бельгии, который будет пройдет 16 ноября в Петербурге.

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2216

      Черкизовский Кот 10 минут назад

      Баринов? Так ведь у него травма, вместо него вызвали Ахметова. Как так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Ушат Помоев 1 час назад

      Это все хорошо конечно!но им бы лучше тренироваться перед матчем с Бельгией!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru