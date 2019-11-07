Влашич: «ЦСКА заслуживал большего в матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» заявил, что московский клуб будет продолжать борьбу в турнире.
«Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться», – сказал Влашич.
- После трех матчей ЦСКА занимает последнее место в группе с 0 очков.
- В четверг армейцы сыграют с «Ференцварошем», начало матча – в 23:00 мск.
Источник: «Известия»