Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влашич: «ЦСКА заслуживал большего в матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться»

Влашич: «ЦСКА заслуживал большего в матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться»

7 ноября 2019, 13:57
2

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» заявил, что московский клуб будет продолжать борьбу в турнире.

«Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться», – сказал Влашич.

  • После трех матчей ЦСКА занимает последнее место в группе с 0 очков.
  • В четверг армейцы сыграют с «Ференцварошем», начало матча – в 23:00 мск.

Источник: «Известия»
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Влашич Никола
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dgad
1573128287
Надежда есть, верим в вас парни, ЦСКА всегда будет первым!!!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573129514
Общество любителей лыжного спорта.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+