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    Влашич: «ЦСКА заслуживал большего в матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» заявил, что московский клуб будет продолжать борьбу в турнире.

    «Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться», – сказал Влашич.

    • После трех матчей ЦСКА занимает последнее место в группе с 0 очков.
    • В четверг армейцы сыграют с «Ференцварошем», начало матча – в 23:00 мск.

    Источник: «Известия»

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