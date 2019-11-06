Перед матчем Россия – Бельгия на «Газпром Арене» проведут масштабную развлекательную программу

РФС рассказал о программе «Наши парни в городе», которая начнется за три часа до матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии на стадионе «Газпром Арена».

«Кульминацией развлекательной программы станет концертная постановка «Симфоническое Кино» с хитами легендарной группы в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдет в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка», – сообщается на сайте РФС.

Один из этажей стадиона превратится в променад XIX века, где пройдут выступления оркестра Мариинского театра, фотоэкспозиции, уроки классических танцев, мастер-классы от студии музея «Эрмитаж». На стадионе будут продаваться традиционные бельгийские вафли.

Также состоятся автограф-сессии и «Матч со звездами», в котором соперниками болельщиков станут бывшие игроки сборной: Владислав Радимов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников.