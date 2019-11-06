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  • Перед матчем Россия – Бельгия на «Газпром Арене» проведут масштабную развлекательную программу

Перед матчем Россия – Бельгия на «Газпром Арене» проведут масштабную развлекательную программу

6 ноября 2019, 18:12
5

РФС рассказал о программе «Наши парни в городе», которая начнется за три часа до матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии на стадионе «Газпром Арена».

«Кульминацией развлекательной программы станет концертная постановка «Симфоническое Кино» с хитами легендарной группы в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдет в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка», – сообщается на сайте РФС.

Один из этажей стадиона превратится в променад XIX века, где пройдут выступления оркестра Мариинского театра, фотоэкспозиции, уроки классических танцев, мастер-классы от студии музея «Эрмитаж». На стадионе будут продаваться традиционные бельгийские вафли.

Также состоятся автограф-сессии и «Матч со звездами», в котором соперниками болельщиков станут бывшие игроки сборной: Владислав Радимов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников.

  • Матч Россия – Бельгия начнется в 20:00 мск 16 ноября.
  • Начало развлекательной программы – в 17:00 мск.

Источник: сайт РФС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (5)
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Кирпичный
1573054834
Спалят чучело миллера
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Skull_Boy
1573055491
Стриптизерши будут
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Plyash
1573061288
Всё будет достойно,как же иначе? Возможно,крейсер Аврора жахнет,и тогда Бельгии не поздоровится.
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