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  • Промес: «В России особенно знают, чего ожидать, когда мне дают все 90 минут»

Промес: «В России особенно знают, чего ожидать, когда мне дают все 90 минут»

6 ноября 2019, 08:37
12

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес поделился наблюдениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4). Голландец вышел в этой встрече в стартовом составе и забил один гол.

«Теперь я могу сказать: «Промес вернулся». Сейчас я играю по 90 минут, а все, особенно в России, знают, что если так происходит, то результат придет. Так что я счастлив», — сказал Промес.

  • В нынешнем сезоне Промес забил 11 голов в 17 матчах за «Аякс». Он является лучшим бомбардиром амстердамской команды.
  • С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

Источник: «Чемпионат»
Голландия. Эредивизие Лига чемпионов Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (12)
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Axe111
1573022110
Лол
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Кинстифа
1573024674
Он наверное в шутливой форме это говорил. Квинси ни когда не был с раздутым ЧСВ. а шутил часто)
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Я - легенда
1573025060
Результат пришёл. Аякс сумел упустить победу, хотя вёл 4:1 ))
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oyabun
1573025639
Как же его не хватает Спартаку! Эх..
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vka1970
1573028687
В этом ни чего удивительного нет. При постоянном игровом времени сначала приходит уверенность, затем появляются моменты, а потом приходит кураж когда деньги уходят на второй план, а на первый выходит удовольствие от игры.
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