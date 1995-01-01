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    Промес: «В России особенно знают, чего ожидать, когда мне дают все 90 минут»

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес поделился наблюдениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4). Голландец вышел в этой встрече в стартовом составе и забил один гол.

    «Теперь я могу сказать: «Промес вернулся». Сейчас я играю по 90 минут, а все, особенно в России, знают, что если так происходит, то результат придет. Так что я счастлив», — сказал Промес.

    • В нынешнем сезоне Промес забил 11 голов в 17 матчах за «Аякс». Он является лучшим бомбардиром амстердамской команды.
    • С 2014 по 2018 годы игрок выступал за «Спартак», забив 59 голов в 115 играх.

    Источник: «Чемпионат»

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