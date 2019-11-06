Промес: «В России особенно знают, чего ожидать, когда мне дают все 90 минут»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес поделился наблюдениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4). Голландец вышел в этой встрече в стартовом составе и забил один гол.

«Теперь я могу сказать: «Промес вернулся». Сейчас я играю по 90 минут, а все, особенно в России, знают, что если так происходит, то результат придет. Так что я счастлив», — сказал Промес.