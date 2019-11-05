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  • Директор «Ливерпуля»: «Нас заверили, что Катар с радостью примет наших ЛГБТ-фанатов на клубном ЧМ»

Директор «Ливерпуля»: «Нас заверили, что Катар с радостью примет наших ЛГБТ-фанатов на клубном ЧМ»

5 ноября 2019, 09:33
4

В декабре в Катаре состоится клубный чемпионат мира. Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур прояснил вопрос с безопасностью ЛГБТ-болельщиков на территории исламского государства.

«Нас заверили, что наших ЛГБТ-фанатов с радостью примут. Это важно для нас, поскольку мы придерживаемся принципов равенства, терпимости. Важно иметь смирение. В то же время мы не навязываем свои ценности», – сказал Мур.

  • «Ливерпуль» сыграет в Катаре в качестве действующего победителя Лиги чемпионов.
  • Последний раз в клубном ЧМ ливерпульцы участвовали в 2005 году.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (4)
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mihail200606
1572936435
Не то чтоб ы с радостью...
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Дядя Серёжа
1572948718
Значит есть любители
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Nerlinger
1572948738
И наших гомоСеков в Катар забери без возврата
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DyadyaWel
1572976373
Видимо примут на перевоспитание, с пристрастием.
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