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    Директор «Ливерпуля»: «Нас заверили, что Катар с радостью примет наших ЛГБТ-фанатов на клубном ЧМ»

    В декабре в Катаре состоится клубный чемпионат мира. Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур прояснил вопрос с безопасностью ЛГБТ-болельщиков на территории исламского государства.

    «Нас заверили, что наших ЛГБТ-фанатов с радостью примут. Это важно для нас, поскольку мы придерживаемся принципов равенства, терпимости. Важно иметь смирение. В то же время мы не навязываем свои ценности», – сказал Мур.

    • «Ливерпуль» сыграет в Катаре в качестве действующего победителя Лиги чемпионов.
    • Последний раз в клубном ЧМ ливерпульцы участвовали в 2005 году.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6084

      mihail200606 1 час назад

      Не то чтоб ы с радостью...

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