Директор «Ливерпуля»: «Нас заверили, что Катар с радостью примет наших ЛГБТ-фанатов на клубном ЧМ»

В декабре в Катаре состоится клубный чемпионат мира. Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур прояснил вопрос с безопасностью ЛГБТ-болельщиков на территории исламского государства.

«Нас заверили, что наших ЛГБТ-фанатов с радостью примут. Это важно для нас, поскольку мы придерживаемся принципов равенства, терпимости. Важно иметь смирение. В то же время мы не навязываем свои ценности», – сказал Мур.