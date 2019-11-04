Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    В АПЛ могут разрешить тренерам запрашивать VAR

    В АПЛ на совещании клубов обсудят возможные нововведения в систему видеопомощи судьям. В частности, тренерам могут разрешить самостоятельно запрашивать VAR.

    Кроме того, планируется, что в будущем арбитры в поле будут чаще самостоятельно просматривать эпизоды, чем судьи на VAR. Совещание состоится на следующей неделе.

    • Система видеопомощи арбитрам введена в АПЛ в текущем сезоне.
    • В отличие от РПЛ, VAR есть на каждом матче.
    • В АПЛ лидирует «Ливерпуль».

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4255

      Lester84 7 минут назад

      Главное чтобы был лимит запросов. А то попадись какой-нибудь тренер по типу нашего Семина - каждый спорный момент будет просить

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74352
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru