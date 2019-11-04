В АПЛ могут разрешить тренерам запрашивать VAR

В АПЛ на совещании клубов обсудят возможные нововведения в систему видеопомощи судьям. В частности, тренерам могут разрешить самостоятельно запрашивать VAR.

Кроме того, планируется, что в будущем арбитры в поле будут чаще самостоятельно просматривать эпизоды, чем судьи на VAR. Совещание состоится на следующей неделе.