В АПЛ могут разрешить тренерам запрашивать VAR

Главное чтобы был лимит запросов. А то попадись какой-нибудь тренер по типу нашего Семина - каждый спорный момент будет просить
В АПЛ на совещании клубов обсудят возможные нововведения в систему видеопомощи судьям. В частности, тренерам могут разрешить самостоятельно запрашивать VAR.
Кроме того, планируется, что в будущем арбитры в поле будут чаще самостоятельно просматривать эпизоды, чем судьи на VAR. Совещание состоится на следующей неделе.
- Система видеопомощи арбитрам введена в АПЛ в текущем сезоне.
- В отличие от РПЛ, VAR есть на каждом матче.
- В АПЛ лидирует «Ливерпуль».