«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

А чего команду не переименовали? Я думал там щас все нурсултан, дети, мужчины, женщины, собаки, все улицы нурсултан 1, 2, 3 и тп
В матче 32-го тура казахстанской Премьер-лиги «Астана» одержала минимальную победу над «Тоболом» (1:0).
Благодаря этому результату столичный клуб стал шестикратным чемпионом Казахстана, выиграв этот трофей в шестой раз подряд.
Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 32-й тур
Тобол – Астана – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Логвиненко, 37.
- «Астана» была основана в 2009 году.
- С 2014 года команда из Нур-Султана является бессменным чемпионом страны.