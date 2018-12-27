Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

    В матче 32-го тура казахстанской Премьер-лиги «Астана» одержала минимальную победу над «Тоболом» (1:0).

    Благодаря этому результату столичный клуб стал шестикратным чемпионом Казахстана, выиграв этот трофей в шестой раз подряд.

    Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 32-й тур

    Тобол – Астана – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Логвиненко, 37.

    • «Астана» была основана в 2009 году.
    • С 2014 года команда из Нур-Султана является бессменным чемпионом страны.

    Источник: твиттер «Астаны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2720

      InterMilLano1908 19 минут назад

      А чего команду не переименовали? Я думал там щас все нурсултан, дети, мужчины, женщины, собаки, все улицы нурсултан 1, 2, 3 и тп

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74336
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru