«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

В матче 32-го тура казахстанской Премьер-лиги «Астана» одержала минимальную победу над «Тоболом» (1:0).

Благодаря этому результату столичный клуб стал шестикратным чемпионом Казахстана, выиграв этот трофей в шестой раз подряд.

Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 32-й тур

Тобол – Астана – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Логвиненко, 37.