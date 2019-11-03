Болельщик «Амьена» травмировал голову после падения с трибуны

25-летний болельщик «Амьена» получил травму головы после падения с трибуны во время матча 12-тура Лиги 1 с «Брестом».

Фанат упал с одной из верхних трибун, пролетел несколько метров и упал на бетонное покрытие.

По сведениям очевидцев, у пострадавшего было сильное кровотечение.

Пострадавшего забрали в больницу, а через некоторое время диктор объявил по стадиону, что фанат пришел в сознание.