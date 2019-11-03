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  • Болельщик «Амьена» травмировал голову после падения с трибуны

Болельщик «Амьена» травмировал голову после падения с трибуны

3 ноября 2019, 10:24

25-летний болельщик «Амьена» получил травму головы после падения с трибуны во время матча 12-тура Лиги 1 с «Брестом».

Фанат упал с одной из верхних трибун, пролетел несколько метров и упал на бетонное покрытие.

По сведениям очевидцев, у пострадавшего было сильное кровотечение.

Пострадавшего забрали в больницу, а через некоторое время диктор объявил по стадиону, что фанат пришел в сознание.

  • Матч завершился минимальной победой «Амьена» (1:0).
  • Единственный мяч забил Хуан Отеро.
  • «Амьен» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (16 очков).

Источник: Pulse.ng
Амьен
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