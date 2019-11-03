Болельщик «Амьена» травмировал голову после падения с трибуны

25-летний болельщик «Амьена» получил травму головы после падения с трибуны во время матча 12-тура Лиги 1 с «Брестом».
Фанат упал с одной из верхних трибун, пролетел несколько метров и упал на бетонное покрытие.
По сведениям очевидцев, у пострадавшего было сильное кровотечение.
Пострадавшего забрали в больницу, а через некоторое время диктор объявил по стадиону, что фанат пришел в сознание.
- Матч завершился минимальной победой «Амьена» (1:0).
- Единственный мяч забил Хуан Отеро.
- «Амьен» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (16 очков).
Источник: Pulse.ng