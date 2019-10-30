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    Марадона управлял игрой «Химнасии и Эсгримы» из специального кресла. Его команда разгромила «Ньюэлс Олд Бойз»

    В 11 туре чемпионата Аргентины команда Диего Марадоны «Химнасия и Эсгрима» в гостях победила «Ньюэлс Олд Бойз» (4:0). Главный тренер гостей управлял игрой из специального кресла. Фото доступно ниже.

    В таблице «Химнасия и Эсгрима» идет на предпоследнем месте. Марадона возглавил команду в сентябре.

    • «Химнасия и Эсгрима» пять раз становилась вице-чемпионом страны.
    • В качестве тренера Марадона не выиграл ни одного трофея.
    • Аргентинец тренировал сборную своей страны на чемпионате мира-2010.

    Источник: твиттер B/R Football

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    30.10.2019 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11534

      ВетеR 12 часов назад

      У Марадоны днюха сегодня !
      Видно кресло в подарок ))!

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