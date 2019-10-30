Марадона управлял игрой «Химнасии и Эсгримы» из специального кресла. Его команда разгромила «Ньюэлс Олд Бойз»

В 11 туре чемпионата Аргентины команда Диего Марадоны «Химнасия и Эсгрима» в гостях победила «Ньюэлс Олд Бойз» (4:0). Главный тренер гостей управлял игрой из специального кресла. Фото доступно ниже.
В таблице «Химнасия и Эсгрима» идет на предпоследнем месте. Марадона возглавил команду в сентябре.
- «Химнасия и Эсгрима» пять раз становилась вице-чемпионом страны.
- В качестве тренера Марадона не выиграл ни одного трофея.
- Аргентинец тренировал сборную своей страны на чемпионате мира-2010.
Источник: твиттер B/R Football