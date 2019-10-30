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  • Марадона управлял игрой «Химнасии и Эсгримы» из специального кресла. Его команда разгромила «Ньюэлс Олд Бойз»

Марадона управлял игрой «Химнасии и Эсгримы» из специального кресла. Его команда разгромила «Ньюэлс Олд Бойз»

30 октября 2019, 12:58
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В 11 туре чемпионата Аргентины команда Диего Марадоны «Химнасия и Эсгрима» в гостях победила «Ньюэлс Олд Бойз» (4:0). Главный тренер гостей управлял игрой из специального кресла. Фото доступно ниже.

В таблице «Химнасия и Эсгрима» идет на предпоследнем месте. Марадона возглавил команду в сентябре.

  • «Химнасия и Эсгрима» пять раз становилась вице-чемпионом страны.
  • В качестве тренера Марадона не выиграл ни одного трофея.
  • Аргентинец тренировал сборную своей страны на чемпионате мира-2010.

Источник: твиттер B/R Football
Аргентина Марадона Диего
Комментарии (1)
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ВетеR
1572430970
У Марадоны днюха сегодня ! Видно кресло в подарок ))!
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