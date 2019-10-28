Игрок АЗ Хацидиакос потерял два зуба в матче с ПСВ

Нормально так поборолись за мяч. Судья я так понимаю даже ЖК не дал за это?
Вспомнил сразу, как Хуанфрану вратарь Валенсии кулаком 3 зуба выбил... Похлеще боевых искусств...
В 11 туре чемпионата Голландии встретились ПСВ и АЗ (0:4). Защитник гостей Пантелис Хацидиакос по ходу встречи потерял два зуба. Фото доступно ниже.
Потеря стала следствием единоборства защитника с соотечественником – форвардом ПСВ Костасом Митроглу. Нападающий локтем выбил зубы Хацидиакосу.
- 22-летний защитник – воспитанник АЗ.
- За основную команду игрок выступает с 2015 года.
- АЗ и ПСВ имеют одинаковое количество очков и идут в таблице вторыми и третьими соответственно.
Фото: твиттер Eurosport.ru.