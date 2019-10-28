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    Игрок АЗ Хацидиакос потерял два зуба в матче с ПСВ

    В 11 туре чемпионата Голландии встретились ПСВ и АЗ (0:4). Защитник гостей Пантелис Хацидиакос по ходу встречи потерял два зуба. Фото доступно ниже.

    Потеря стала следствием единоборства защитника с соотечественником – форвардом ПСВ Костасом Митроглу. Нападающий локтем выбил зубы Хацидиакосу.

    • 22-летний защитник – воспитанник АЗ.
    • За основную команду игрок выступает с 2015 года.
    • АЗ и ПСВ имеют одинаковое количество очков и идут в таблице вторыми и третьими соответственно.

    Фото: твиттер Eurosport.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2019 23:25
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8602

      Cules2013 6 часов назад

      Нормально так поборолись за мяч. Судья я так понимаю даже ЖК не дал за это?
      Вспомнил сразу, как Хуанфрану вратарь Валенсии кулаком 3 зуба выбил... Похлеще боевых искусств...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +357

      alarm 14 часов назад

      трус не играет в хоккей (ц)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      Frankfurt Am Main 15 часов назад

      Жесть

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