Игрок АЗ Хацидиакос потерял два зуба в матче с ПСВ

В 11 туре чемпионата Голландии встретились ПСВ и АЗ (0:4). Защитник гостей Пантелис Хацидиакос по ходу встречи потерял два зуба. Фото доступно ниже.

Потеря стала следствием единоборства защитника с соотечественником – форвардом ПСВ Костасом Митроглу. Нападающий локтем выбил зубы Хацидиакосу.

22-летний защитник – воспитанник АЗ.

За основную команду игрок выступает с 2015 года.

АЗ и ПСВ имеют одинаковое количество очков и идут в таблице вторыми и третьими соответственно.

Фото: твиттер Eurosport.ru.