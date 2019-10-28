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Игрок АЗ Хацидиакос потерял два зуба в матче с ПСВ

28 октября 2019, 23:25
3

В 11 туре чемпионата Голландии встретились ПСВ и АЗ (0:4). Защитник гостей Пантелис Хацидиакос по ходу встречи потерял два зуба. Фото доступно ниже.

Потеря стала следствием единоборства защитника с соотечественником – форвардом ПСВ Костасом Митроглу. Нападающий локтем выбил зубы Хацидиакосу.

  • 22-летний защитник – воспитанник АЗ.
  • За основную команду игрок выступает с 2015 года.
  • АЗ и ПСВ имеют одинаковое количество очков и идут в таблице вторыми и третьими соответственно.

Фото: твиттер Eurosport.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Греция. Суперлига АЗ Алкмаар ПСВ Хацидиакос Пантелис
Комментарии (3)
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Frankfurt Am Main
1572295292
Жесть
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Cules2013
1572327992
Нормально так поборолись за мяч. Судья я так понимаю даже ЖК не дал за это? Вспомнил сразу, как Хуанфрану вратарь Валенсии кулаком 3 зуба выбил... Похлеще боевых искусств...
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Plyash
1572466498
Играли в боксофут. Или в футбокс ?
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