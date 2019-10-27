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  • Зритель на игре «Локомотив» – «Спартак» сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте из четырех

Зритель на игре «Локомотив» – «Спартак» сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте из четырех

27 октября 2019, 16:58
22

Присутствующий на матче 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» Кирилл Гаврилов сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте вместо предусмотренных четырех.

«А безопасно ли под такой конструкцией на стадионе Локомотива?!» – задал вопрос применительно к фото главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Кирилла Гаврилова
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (22)
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vladik12
1572185176
Традиционное российское раздолбайство.
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Karel1977
1572185734
Как и вся железная дорога,******
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BRO_football
1572186514
Видно, что рабочие стадиона Локомотива положили болт на свою работу
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Суворов_лучший
1572186972
ссышь - не ходи!
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Garrincha58
1572187355
здесь видать свои "бакланы" московские
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Fancyfall
1572188986
гол!!!! второй!!!!
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ZENIT*****
1572189088
Да просто бред,той пцицы(афтора),которую эту фигню кинула.Лишь бы лайк заработать.Любой инженер знает,что есть КМД(конструкции металлические детализированные,и в их описании есть сноски,что обязательно на болтах,а что на сварке,а судя по фоткам там реально сварка(на одном болте эта конструкция физически бы не была в этом положении).Смело идите на футбол,радуйтесь жизни!
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Nerlinger
1572190747
Да у нас вся страна так!!! Неизвестно на чём ещё держиться ...
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JTherry
1572191407
похоже, сегодня весь Локо на одном "болте" держится и тому за 70 уже)))
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Красный май
1572193366
Где омон? Куда смотрят, тут фотографируют, что не следует. Ах да, подзабыл, омон ведь в Ростове.
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