Зритель на игре «Локомотив» – «Спартак» сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте из четырех

Присутствующий на матче 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» Кирилл Гаврилов сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте вместо предусмотренных четырех.
«А безопасно ли под такой конструкцией на стадионе Локомотива?!» – задал вопрос применительно к фото главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- Стадион «Локомотива» открыт в 2002 году.
- Арена вмещает 27320 зрителей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Кирилла Гаврилова