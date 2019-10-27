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    Зритель на игре «Локомотив» – «Спартак» сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте из четырех

    Присутствующий на матче 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» Кирилл Гаврилов сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте вместо предусмотренных четырех.

    «А безопасно ли под такой конструкцией на стадионе Локомотива?!» – задал вопрос применительно к фото главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Источник: твиттер Кирилла Гаврилова

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    27.10.2019 16:58
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2019

      erma 19 часов назад

      Ну правильно, минус три!

      0
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      Рейтинг: +957

      Красный май 19 часов назад

      Где омон? Куда смотрят, тут фотографируют, что не следует. Ах да, подзабыл, омон ведь в Ростове.

      2
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      Рейтинг: +4521

      subbotaspartak 20 часов назад

      У нас со всей ж/д до сих пор гайки на грузила крутят.
      А такие фото только мутят.

      0
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      Рейтинг: +517

      Князев 20 часов назад

      Игра Локомотива держится на трёх голах из предусмотренных Спартаком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2590

      JTherry 20 часов назад

      похоже, сегодня весь Локо на одном "болте" держится и тому за 70 уже)))

      5
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      Рейтинг: +7653

      parevg 20 часов назад

      Судя по фото, болт там для поддержки до сварки, и сейчас он никакой функции не несет, так что ничего страшного.

      3
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      Рейтинг: +156

      фанат джигурды > parevg 20 часов назад

      Как сварщик, подтверждаю)))

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      Рейтинг: +476

      Давид59 > parevg 19 часов назад

      Мне тоже показалось несоразмерным вес конструкции и размер болта. Явно должно быть что-то более серьёзное (сварка например)

      0
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      Рейтинг: +1525

      anri1703 > Давид59 19 часов назад

      вот и получается что журналюги из не чего раздули локо проиграл и сразу гиля не тянет на сборную крыша на 1 болте что еще ((

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      Рейтинг: +293

      Muhametshin 20 часов назад

      Для россии это нормально, а для москвы тем более

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      Рейтинг: +1885

      Nerlinger 20 часов назад

      Да у нас вся страна так!!! Неизвестно на чём ещё держиться ...

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      Рейтинг: +104

      razory 20 часов назад

      Это сделали бакланы

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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 20 часов назад

      Да просто бред,той пцицы(афтора),которую эту фигню кинула.Лишь бы лайк заработать.Любой инженер знает,что есть КМД(конструкции металлические детализированные,и в их описании есть сноски,что обязательно на болтах,а что на сварке,а судя по фоткам там реально сварка(на одном болте эта конструкция физически бы не была в этом положении).Смело идите на футбол,радуйтесь жизни!

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