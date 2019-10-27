Зритель на игре «Локомотив» – «Спартак» сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте из четырех

Присутствующий на матче 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» Кирилл Гаврилов сфотографировал, что часть конструкции крыши «РЖД Арены» держится на одном болте вместо предусмотренных четырех.

«А безопасно ли под такой конструкцией на стадионе Локомотива?!» – задал вопрос применительно к фото главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

Стадион «Локомотива» открыт в 2002 году.

Арена вмещает 27320 зрителей.