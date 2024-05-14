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    • Писарев объяснил мартовский невызов в сборную России лучшего ассистента РПЛ Глушенкова

    Писарев объяснил мартовский невызов в сборную России лучшего ассистента РПЛ Глушенкова

    Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, почему Максима Глушенкова в марте не оказалось в заявке национальной команды.

    • Россияне 2 месяца назад разгромили Сербию со счетом 4:0 в товарищеском матче.
    • Также была запланирована игра с Парагваем, но ее отменили из-за теракта в «Крокусе».
    • Глушенков – лучший ассистент сезона РПЛ с 14 голевыми передачами в 27 матчах.

    «Глушенков – фантазиста. Года полтора-два назад посмотрел на его фигуру, по структуре напоминает Дибалу. Не понятно, что у него за позиция. Выходит номинальным вингером, потом «десятка»… А при обороне… Он не очень дисциплинированный игрок.

    Много ли мы обсуждали Глушенкова в штабе сборной России? Да, мы хотели его вызвать под Сербию, но Валерий Георгиевич [Карпин]… Во-первых, мы понимали, что Сербия – серьeзный оппонент, не знали ведь, что в первом тайме будет удаление.

    Сербия с этим тренером играет как «Аталанта» Гасперини, один в один, в три центральных, бегают по всему полю. Это энергозатратный футбол. Нужно было играть один в один.

    Если Глушенков будет с такой же результативностью, то с таким футболистом нужно договариваться и как-то встраивать в схему. С Глушенковым в манере 4-3-3 очень сложно играть, есть Головин, Миранчук, Захарян. Есть конкуренция.

    Глушенков с другим соперником – конечно, но с Сербией… Мы готовились, что придeтся дисциплинированно играть один в один и много бегать», – объяснил Писарев.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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