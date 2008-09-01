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    Хет-трик Мбаппе после выхода на замену – первый случай в ЛЧ за 11 лет

    Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге»«ПСЖ» закончилась со счетом 0:5.

    Нападающий Килиан Мбаппе на 52-й минуте заменил форварда Эрика Чупо-Мотинга и забил три гола.

    20-летний чемпион мира стал первым игроком в истории Лиги чемпионов за 11 лет, забившим три и более мячей после выхода на замену. В сезоне-2008/09 нападающий Хосеба Льоренте оформил покер, сменив Гилермо Франко в перерыве матча с «Ольборгом» (6:3, третий тур).

    • У Мбаппе шесть голов и четыре ассиста в восьми играх текущего сезона на клубном уровне. Его хет-трик в матче против бельгийского клуба также стал 100-м в истории групповых этапов Лиги чемпионов.
    • Команда Томаса Тухеля набрала девять очков и продолжила лидерство в группе A.

    Источник: Opta

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