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  • Хет-трик Мбаппе после выхода на замену – первый случай в ЛЧ за 11 лет

Хет-трик Мбаппе после выхода на замену – первый случай в ЛЧ за 11 лет

23 октября 2019, 08:36

Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге»«ПСЖ» закончилась со счетом 0:5.

Нападающий Килиан Мбаппе на 52-й минуте заменил форварда Эрика Чупо-Мотинга и забил три гола.

20-летний чемпион мира стал первым игроком в истории Лиги чемпионов за 11 лет, забившим три и более мячей после выхода на замену. В сезоне-2008/09 нападающий Хосеба Льоренте оформил покер, сменив Гилермо Франко в перерыве матча с «Ольборгом» (6:3, третий тур).

  • У Мбаппе шесть голов и четыре ассиста в восьми играх текущего сезона на клубном уровне. Его хет-трик в матче против бельгийского клуба также стал 100-м в истории групповых этапов Лиги чемпионов.
  • Команда Томаса Тухеля набрала девять очков и продолжила лидерство в группе A.

Источник: Opta
Лига чемпионов ПСЖ Мбаппе Килиан
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