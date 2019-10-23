Хет-трик Мбаппе после выхода на замену – первый случай в ЛЧ за 11 лет

Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «ПСЖ» закончилась со счетом 0:5.

Нападающий Килиан Мбаппе на 52-й минуте заменил форварда Эрика Чупо-Мотинга и забил три гола.

20-летний чемпион мира стал первым игроком в истории Лиги чемпионов за 11 лет, забившим три и более мячей после выхода на замену. В сезоне-2008/09 нападающий Хосеба Льоренте оформил покер, сменив Гилермо Франко в перерыве матча с «Ольборгом» (6:3, третий тур).