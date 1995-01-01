Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Белотти: «Вся сборная Италии хочет реванша за пропуск чемпионата мира-2018»

    Нападающий сборной Италии Андреа Белотти отреагировал на выход команды на чемпионат Европы-2020. По словам форварда «Торино», у итальянцев присутствуют реваншистские настроения.

    «Вся команда полностью соответствует требованиям главного тренера (Роберто Манчиниприм. «Бомбардир»). Мы все хотим реванша за произошедшее два года назад (Италия не квалифицировалась на ЧМ-2018 – прим. «Бомбардир»)» – цитирует Белотти УЕФА.

    • Итальянцы по ходу отборочного цикла Евро-2020 не потеряли ни одного очка.
    • Часть матчей чемпионата Европы 2020 года пройдет в Риме.
    • В 2012 году итальянцы играли в финале Евро.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74033
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru