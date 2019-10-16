Белотти: «Вся сборная Италии хочет реванша за пропуск чемпионата мира-2018»

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти отреагировал на выход команды на чемпионат Европы-2020. По словам форварда «Торино», у итальянцев присутствуют реваншистские настроения.
«Вся команда полностью соответствует требованиям главного тренера (Роберто Манчини – прим. «Бомбардир»). Мы все хотим реванша за произошедшее два года назад (Италия не квалифицировалась на ЧМ-2018 – прим. «Бомбардир»)» – цитирует Белотти УЕФА.
- Итальянцы по ходу отборочного цикла Евро-2020 не потеряли ни одного очка.
- Часть матчей чемпионата Европы 2020 года пройдет в Риме.
- В 2012 году итальянцы играли в финале Евро.
Источник: УЕФА