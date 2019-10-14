Украина – Португалия: Ярмоленко и Роналду – в стартовых составах своих команд

Сборные Украины и Португалии объявили стартовые составы на очный матч отборочного турнира Евро-2020.
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Марлос.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо, Мариу, Б. Силва, Роналду, Гедеш.
- Встреча в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 21:45 по московскому времени.
- Украина – лидер группы B. В активе команды Андрея Шевченко 16 очков.
- Португальцы занимают второе место – 11 баллов.
Источник: Бомбардир.ру