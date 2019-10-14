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  • Украина – Португалия: Ярмоленко и Роналду – в стартовых составах своих команд

Украина – Португалия: Ярмоленко и Роналду – в стартовых составах своих команд

14 октября 2019, 21:15
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Сборные Украины и Португалии объявили стартовые составы на очный матч отборочного турнира Евро-2020.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо, Мариу, Б. Силва, Роналду, Гедеш.

  • Встреча в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 21:45 по московскому времени.
  • Украина – лидер группы B. В активе команды Андрея Шевченко 16 очков.
  • Португальцы занимают второе место – 11 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Украина Португалия
Комментарии (3)
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Олег1204
1571083548
Каклы сильны как никогда
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GoLenaStop
1571083755
Окраинская сборная классно играет. Донецкий Пятов - молодец! С такими бы сразиться в футбол... но... Жаль, что руководство этой страны- безыдейно ыбанутое...
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