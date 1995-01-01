Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Украина – Португалия: Ярмоленко и Роналду – в стартовых составах своих команд

    Сборные Украины и Португалии объявили стартовые составы на очный матч отборочного турнира Евро-2020.

    Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

    Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо, Мариу, Б. Силва, Роналду, Гедеш.

    • Встреча в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 21:45 по московскому времени.
    • Украина – лидер группы B. В активе команды Андрея Шевченко 16 очков.
    • Португальцы занимают второе место – 11 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru