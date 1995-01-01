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    Караваев – о дебюте за сборную России: «Еще мальчишкой я об этом мечтал, великолепные эмоции»

    Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями после дебютного матча в составе национальной команды.

    • Футболист принял участие в игре 8-го тура отбора Евро-2020 против Кипра (5:0).
    • Игрок «Зенита» вышел на замену на 38-й минуте вместо травмированного Сергея Петрова.

    «Для меня это непередаваемые чувства – сыграть за свою Родину, за свою страну. Еще мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные», – сказал Караваев.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3683

      paracetamol 13 минут назад

      Хороший игрок. Зенит знает, кого покупать!

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