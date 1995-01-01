Караваев – о дебюте за сборную России: «Еще мальчишкой я об этом мечтал, великолепные эмоции»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями после дебютного матча в составе национальной команды.

Футболист принял участие в игре 8-го тура отбора Евро-2020 против Кипра (5:0).

Игрок «Зенита» вышел на замену на 38-й минуте вместо травмированного Сергея Петрова.

«Для меня это непередаваемые чувства – сыграть за свою Родину, за свою страну. Еще мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные», – сказал Караваев.