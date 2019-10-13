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  • Жирков: «На Кипре очень жарко, но мы все равно должны играть на победу»

Жирков: «На Кипре очень жарко, но мы все равно должны играть на победу»

13 октября 2019, 08:33
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Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 8-го тура отбора Евро-2020 против Кипра.

«На Кипре очень тяжелая атмосфера, еще там очень жарко. Но мы всe равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться», – сказал Жирков.

  • Матч Кипр – Россия состоится сегодня в Никосии.
  • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
  • Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в групповую стадию чемпионата Европы-2020.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия Жирков Юрий
Комментарии (2)
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portero
1570949669
Дал бы Жиркову отдохнуть, молодняк надо подтягивать.
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Давид59
1570959642
Юра, береги здоровье!
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