Жирков: «На Кипре очень жарко, но мы все равно должны играть на победу»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 8-го тура отбора Евро-2020 против Кипра.

«На Кипре очень тяжелая атмосфера, еще там очень жарко. Но мы всe равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться», – сказал Жирков.