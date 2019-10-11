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Куртуа: «Я знаю, что значит быть игроком мирового уровня»

11 октября 2019, 11:05
3

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после победы над Сан-Марино (9:0) в рамках отбора к Евро-2020 рассказал о своем психологическом состоянии.

«Я знаю, что значит быть игроком мирового уровня. Я очень счастлив, у меня нет никаких проблем с психологией. Я не испытываю нервозности. Медиа стоит меньше внимания на это обращать. Это неуважительно по отношению ко мне и к людям, у которых действительно есть подобные проблемы.

Фанаты «Реала» всегда требовательны, мы знаем это. Я сделаю все, чтобы они снова меня зауважали», – заявил бельгийский голкипер.

  • Сборная Бельгии – лидер группы I с 21 очком.
  • Команда Мартинеса досрочно оформила выход в финальную стадию Евро-2020.

Источник: Mundo Deportivo
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Куртуа Тибо
Комментарии (3)
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Я - легенда
1570781672
Ещё одно пафосное заявление ))
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АИН-27
1570795882
Так что же это значит?
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BlackMurder
1570806736
Чел, ты дырявый, а пропустить от сан марино и сборной россии не пришлось, ты в реале покажи, а то кроме как я лучший, больше ноль
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