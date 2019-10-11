Куртуа: «Я знаю, что значит быть игроком мирового уровня»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после победы над Сан-Марино (9:0) в рамках отбора к Евро-2020 рассказал о своем психологическом состоянии.

«Я знаю, что значит быть игроком мирового уровня. Я очень счастлив, у меня нет никаких проблем с психологией. Я не испытываю нервозности. Медиа стоит меньше внимания на это обращать. Это неуважительно по отношению ко мне и к людям, у которых действительно есть подобные проблемы.

Фанаты «Реала» всегда требовательны, мы знаем это. Я сделаю все, чтобы они снова меня зауважали», – заявил бельгийский голкипер.