Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Джикия, Головин и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Шотландией

    Стали известны стартовые составы сборных России и Шотландии на матч 7-го тура отбора Евро-2020.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Семeнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

    Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
    • Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1414

      РМЗ 19 секунд назад

      Главное что Баринов на поле . Он лучший центральный в рфпл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      РМЗ 1 минуту назад

      Я бы предпочёл 3-5-2 . Дзюба и Соболь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7111

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Оздоев напрягает ни мозгов ни умений играть в атаку и как только мяч получает, так сразу назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3097

      BarStep 6 минут назад

      Константа.., не удевил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1001

      Genz 12 минут назад

      А чё дубль играет? Где в составе Юран, Мостовой, Карпин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Ссппааррттаакк 16 минут назад

      ЛЮДИ !!! Вы меня простите , но состав меня беспокоит .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2016

      Черкизовский Кот 21 минуту назад

      Удачи нашим парням! Особенно буду болеть за неувядающего Юру Жиркова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      Джой 23 минуты назад

      Почему у них Макгрегор играет,а у нас Хабиба даже в заявке нет?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73954
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru