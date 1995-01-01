Джикия, Головин и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Шотландией

Главное что Баринов на поле . Он лучший центральный в рфпл
Стали известны стартовые составы сборных России и Шотландии на матч 7-го тура отбора Евро-2020.
Россия: Гилерме, Фернандес, Семeнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.
Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
- Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.