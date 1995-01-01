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    Дзюба: «Сейчас не время шутить над Соболевым»

    Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба высказался об адаптации в национальной команде нападающего Александра Соболева.

    — Шутите над Соболевым уже? О «Манчестер Юнайтед», например?

    — Нужно немножко времени, чтобы адаптироваться, чтобы начать над ним шутить. Чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не время. Ему стоит адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем, – сказал Дзюба.

    • 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в национальную команду.
    • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.
    • The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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