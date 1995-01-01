Дзюба: «Сейчас не время шутить над Соболевым»

Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба высказался об адаптации в национальной команде нападающего Александра Соболева.

— Шутите над Соболевым уже? О «Манчестер Юнайтед», например?

— Нужно немножко времени, чтобы адаптироваться, чтобы начать над ним шутить. Чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не время. Ему стоит адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем, – сказал Дзюба.