Дзюба: «Сейчас не время шутить над Соболевым»

Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба высказался об адаптации в национальной команде нападающего Александра Соболева.
— Шутите над Соболевым уже? О «Манчестер Юнайтед», например?
— Нужно немножко времени, чтобы адаптироваться, чтобы начать над ним шутить. Чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не время. Ему стоит адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем, – сказал Дзюба.
- 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в национальную команду.
- В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.
- The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед»