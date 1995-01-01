Черчесов: «Соболев? Два дня – это мало для выводов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форме новичка команды, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

— Как вам Соболев?

— Два дня – это мало [для выводов]. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тест на скоростные характеристики. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван первый раз, не раскрывается сразу ни как личность, ни как футболист. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим, – сказал Черчесов.