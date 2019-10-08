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    Баринов: «Стараюсь поддерживать игроков «Спартака». Джикию подбадривал, сказал, чтобы не отчаивался»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопросы журналистов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против сборной Шотландии. Игра состоится в «Лужниках» 10 октября.

    — Вспомните о своих впечатлениях от первого матча против Шотландии (2:1), когда вы вышли на замену вместо Романа Зобнина.

    — Выходить на замену всегда сложно. Давление было сильное, надо было отодвинуть игру от своих ворот. Вроде, получилось. Не знаю, чем могут удивить шотландцы сейчас. Может, если двух нападающих поставят.

    — Чувствуете ли себя игроком основы сборной?

    — У каждого есть шанс из 25 вызванных. Если мне его дадут — я постараюсь им воспользоваться.

    — Прикалываетесь ли над игроками «Спартака»?

    — Стараюсь поддерживать. Джикию подбадривал, мы с ним хорошо общаемся. Сказал, чтобы не отчаивался, что все у них наладится.

    — Хотите ли засветиться перед английскими скаутами на матче с шотландцами?

    — Играть в Англии — моя мечта. Наверное, каждый футболист этого хочет.

    — Прокомментируйте лидерство «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ.

    — Приятно находится на первом месте. Но у пяти команд примерно одинаковое количество очков. Но пока мы на первом месте. Дай бог так и останется, – сказал Баринов.

    • После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
    • Команда проиграла пять последних матчей в чемпионате.
    • Россия сыграет с Шотландией 10 октября, начало матча – 21:45 мск.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +174

      RJM555 55 минут назад

      Приколист походу этот парень......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9860

      vladimir-7 1 час назад

      Баринов: у пяти команд ПРИМЕРНО одинаковое количество очков, нет
      Дима, у четырех пока ОДИНАКОВОЕ количество очков, а у пятой команды
      на одно очко меньше.

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