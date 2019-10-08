Баринов: «Стараюсь поддерживать игроков «Спартака». Джикию подбадривал, сказал, чтобы не отчаивался»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопросы журналистов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против сборной Шотландии. Игра состоится в «Лужниках» 10 октября.

— Вспомните о своих впечатлениях от первого матча против Шотландии (2:1), когда вы вышли на замену вместо Романа Зобнина.

— Выходить на замену всегда сложно. Давление было сильное, надо было отодвинуть игру от своих ворот. Вроде, получилось. Не знаю, чем могут удивить шотландцы сейчас. Может, если двух нападающих поставят.

— Чувствуете ли себя игроком основы сборной?

— У каждого есть шанс из 25 вызванных. Если мне его дадут — я постараюсь им воспользоваться.

— Прикалываетесь ли над игроками «Спартака»?

— Стараюсь поддерживать. Джикию подбадривал, мы с ним хорошо общаемся. Сказал, чтобы не отчаивался, что все у них наладится.

— Хотите ли засветиться перед английскими скаутами на матче с шотландцами?

— Играть в Англии — моя мечта. Наверное, каждый футболист этого хочет.

— Прокомментируйте лидерство «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ.

— Приятно находится на первом месте. Но у пяти команд примерно одинаковое количество очков. Но пока мы на первом месте. Дай бог так и останется, – сказал Баринов.