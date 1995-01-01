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    Журналист Егоров: «С учетом премий и выплат агентам «Спартак» потратил летом 45 миллионов»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько «Спартак» суммарно летом потратил в рамках трансферной кампании. В таблице РПЛ москвичи сейчас идут на шестом месте.

    «Спартак» [летом] потратил очень серьезные деньги. Если брать агентские выплаты и премии за подпись, то около 45 миллионов евро. Мы видим, что команда не играет на эти деньги. Ситуация, конечно, тревожная», – сказал Егоров.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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