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    Девушка и полицейский госпитализированы после взрыва петарды на матче чемпионата Вьетнама

    Матч 22-го тура чемпионата Вьетнама между «Ханоем» и «Нам Дином» был омрачен беспорядками среди болельщиков.

    На одной из трибун разорвалась петарда, которая нанесла травму девушке. Болельщицу оперативно унесли на носилках и госпитализировали в ближайшую больницу. Сообщается, что в результате беспорядков пострадал и один из сотрудников правопорядка.

    • Встреча на стадионе «Хангдай» была доиграна до коцна.
    • Матч завершился крупной победой хозяев – 6:1.
    • «Ханой» лидирует в таблице чемпионата Вьетнама, имея в своем активе 46 очков.
    • «Нам Дин» занимает 10-ю строчку, набрав 27 баллов.

    Источник: Goal

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    11.09.2019 22:41
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