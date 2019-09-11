Девушка и полицейский госпитализированы после взрыва петарды на матче чемпионата Вьетнама

Матч 22-го тура чемпионата Вьетнама между «Ханоем» и «Нам Дином» был омрачен беспорядками среди болельщиков.
На одной из трибун разорвалась петарда, которая нанесла травму девушке. Болельщицу оперативно унесли на носилках и госпитализировали в ближайшую больницу. Сообщается, что в результате беспорядков пострадал и один из сотрудников правопорядка.
- Встреча на стадионе «Хангдай» была доиграна до коцна.
- Матч завершился крупной победой хозяев – 6:1.
- «Ханой» лидирует в таблице чемпионата Вьетнама, имея в своем активе 46 очков.
- «Нам Дин» занимает 10-ю строчку, набрав 27 баллов.
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— Goal (@goal) September 11, 2019