Девушка и полицейский госпитализированы после взрыва петарды на матче чемпионата Вьетнама

Матч 22-го тура чемпионата Вьетнама между «Ханоем» и «Нам Дином» был омрачен беспорядками среди болельщиков.

На одной из трибун разорвалась петарда, которая нанесла травму девушке. Болельщицу оперативно унесли на носилках и госпитализировали в ближайшую больницу. Сообщается, что в результате беспорядков пострадал и один из сотрудников правопорядка.

Встреча на стадионе «Хангдай» была доиграна до коцна.

Матч завершился крупной победой хозяев – 6:1.

«Ханой» лидирует в таблице чемпионата Вьетнама, имея в своем активе 46 очков.

«Нам Дин» занимает 10-ю строчку, набрав 27 баллов.