Роналду – о «Золотом мяче»: «Я не живу футболом, думая об индивидуальных наградах»

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к награде «Золотой мяч».

«Как я всегда говорю, я не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Они – результат командных побед. Но это приятно, я не буду лгать.

Я чувствую себя хорошо. Горжусь тем, что представляю свою сборную. Я не только счастлив из-за забитых голов, но и из-за того уровня, который был у национальной команды в последние годы», – сказал Роналду.