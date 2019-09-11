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    Роналду – о «Золотом мяче»: «Я не живу футболом, думая об индивидуальных наградах»

    Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к награде «Золотой мяч».

    «Как я всегда говорю, я не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Они – результат командных побед. Но это приятно, я не буду лгать.

    Я чувствую себя хорошо. Горжусь тем, что представляю свою сборную. Я не только счастлив из-за забитых голов, но и из-за того уровня, который был у национальной команды в последние годы», – сказал Роналду.

    • Во вторник Роналду оформил покер в матче отбора Евро-2020 против Литвы.
    • Португалец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров Евро.
    • Роналду получал «Золотой мяч» пять раз, столько же раз ей награждали форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14320

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Успехов тебе, Криштиану!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      sovok 12 минут назад

      Будь здоров и живи долго!
      Без травм!
      Спасибо, что ты есть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      AZ 52 минуты назад

      В этом году ЗМ обязан получить - Ван Дейк

      0
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