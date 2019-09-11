Роналду – о «Золотом мяче»: «Я не живу футболом, думая об индивидуальных наградах»

Успехов тебе, Криштиану!
Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к награде «Золотой мяч».
«Как я всегда говорю, я не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Они – результат командных побед. Но это приятно, я не буду лгать.
Я чувствую себя хорошо. Горжусь тем, что представляю свою сборную. Я не только счастлив из-за забитых голов, но и из-за того уровня, который был у национальной команды в последние годы», – сказал Роналду.
- Во вторник Роналду оформил покер в матче отбора Евро-2020 против Литвы.
- Португалец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров Евро.
- Роналду получал «Золотой мяч» пять раз, столько же раз ей награждали форварда «Барселоны» Лионеля Месси.