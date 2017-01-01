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    Тренер сборной Литвы – о Роналду: «Убедились, что игроки такого уровня легко адаптируются к искусственному газону»

    Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас порассуждал о поражении от Португалии в матче отбора Евро-2020, отметив игру капитана соперника Криштиану Роналду.

    «Мы слышали, что у игроков вроде Криштиану Роналду могут быть проблемы из-за нашего искусственного газона. Сегодня все убедились, что игроки такого уровня без проблем адаптируются к покрытию. Возможно, им даже легче играть на нем.

    Футбол – это не один игрок. Но в этом конкретном матче все решил необязательный второй гол. После этого парни остановились, нас еще и покинули физические силы. А Криштиану показал свой уровень. Это почувствовали не только игроки, но и весь стадион», – сказал Урбонас.

    • Португалия разгромила Литву со счетом 5:1.
    • Роналду оформил покер в этом матче.
    • 34-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров Евро.

    Источник: Delfi

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