Тренер сборной Литвы – о Роналду: «Убедились, что игроки такого уровня легко адаптируются к искусственному газону»

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас порассуждал о поражении от Португалии в матче отбора Евро-2020, отметив игру капитана соперника Криштиану Роналду.

«Мы слышали, что у игроков вроде Криштиану Роналду могут быть проблемы из-за нашего искусственного газона. Сегодня все убедились, что игроки такого уровня без проблем адаптируются к покрытию. Возможно, им даже легче играть на нем.

Футбол – это не один игрок. Но в этом конкретном матче все решил необязательный второй гол. После этого парни остановились, нас еще и покинули физические силы. А Криштиану показал свой уровень. Это почувствовали не только игроки, но и весь стадион», – сказал Урбонас.