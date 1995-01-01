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    Гризманн в двух матчах подряд не забил пенальти. Соперники – Албания и Андорра

    В первом тайме матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 между Францией и Андоррой (3:0) нападающий хозяев Антуан Гризманн не реализовал пенальти. Это вторая игра подряд, когда представитель «Барселоны» не забил с точки.

    В матче пятого тура против Албании (4:1) Гризманн также не реализовал удар с 11 метров. Всего форвард в текущем отборочном цикле забил два гола.

    • Сборная Франции в группе идет второй, лидирует Турция.
    • На минувшем Евро-2016 французы дошли до финала.
    • Гризманн летом перешел из «Атлетико» в «Барселону».

    Великий матч Англии и Косово, рекордище Криша, стыд Гризманна – все это один вечер сборных

    Источник: Бомбардир.ру

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