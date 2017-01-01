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    Голландия в первом тайме матча с Эстонией показала 93 процента точности передач

    Сборная Голландии в шестом туре отборочного цикла Евро-2020 обыграла в гостях Эстонию (4:0). Обратим внимание на статистику голландцев в первом тайме.

    До перерыва команда Рональда Кумана показала 93 процента точности передач – из десяти пасов брак в среднем наблюдался в менее чем одном. В первом тайме сборная Голландии забила один гол.

    • По турнирной ситуации на текущий момент голландцы не выходят на Евро.
    • 10 октября Голландия сыграет с Северной Ирландией, занимающей третье место.
    • Лидирует в группе Германия.

    Источник: твиттер Антона Михашенка

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