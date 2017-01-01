Голландия в первом тайме матча с Эстонией показала 93 процента точности передач

Сборная Голландии в шестом туре отборочного цикла Евро-2020 обыграла в гостях Эстонию (4:0). Обратим внимание на статистику голландцев в первом тайме.
До перерыва команда Рональда Кумана показала 93 процента точности передач – из десяти пасов брак в среднем наблюдался в менее чем одном. В первом тайме сборная Голландии забила один гол.
- По турнирной ситуации на текущий момент голландцы не выходят на Евро.
- 10 октября Голландия сыграет с Северной Ирландией, занимающей третье место.
- Лидирует в группе Германия.