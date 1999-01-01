Черчесов: «Кокорин и Мамаев в сборной? Они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, смогут ли полузащитник Павел Мамаев и нападающий Александр Кокорин в будущем сыграть за национальную команду.

«Я уже сказал на пресс-конференции и очень мало на эту тему говорил, если вы обратили внимание. Я не юрист по образованию, и, наверно, это жесткое решение было. Но, раз решили, значит решили.

Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества, а там все в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется.

Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать», – сказал Черчесов в эфире «России 24».