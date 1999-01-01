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    Черчесов: «Кокорин и Мамаев в сборной? Они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, смогут ли полузащитник Павел Мамаев и нападающий Александр Кокорин в будущем сыграть за национальную команду.

    «Я уже сказал на пресс-конференции и очень мало на эту тему говорил, если вы обратили внимание. Я не юрист по образованию, и, наверно, это жесткое решение было. Но, раз решили, значит решили.

    Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества, а там все в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется.

    Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.

    Источник: «Россия 24»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +732

      Киркинитидец 3 минуты назад

      правильно сказал чемберлен...

      0
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      Рейтинг: +154

      kliker 4 минуты назад

      Сегодня: "депутат Клинцовского горсовета от "Единой России" Александр Дзюбин оштрафован местным судом на 15 тысяч рублей за избиение 17-летнего подростка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»" - найди 10 отличий от суда над футболистами и чиновника.

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      Рейтинг: +11545

      bset 21 минуту назад

      Им сейчас самим не до сборной. Есть, чем заняться.

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      Рейтинг: +742

      Джой 34 минуты назад

      В первую очередь они должны доказать себе.
      Больше они не обязаны никому!

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