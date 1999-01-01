Черчесов: «С чего кто-то взял про совмещение? Оставьте этот вопрос и больше не поднимайте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность совмещения работы в национальной команде и клубе.

«С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет. Оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

Ранее президент РФС Александр Дюков сказал, что думает по поводу возможного совмещения Черчесовым поста главного тренера сборной России и клуба.