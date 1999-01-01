Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Черчесов: «С чего кто-то взял про совмещение? Оставьте этот вопрос и больше не поднимайте»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность совмещения работы в национальной команде и клубе.

    «С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет. Оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    Ранее президент РФС Александр Дюков сказал, что думает по поводу возможного совмещения Черчесовым поста главного тренера сборной России и клуба.

    • Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
    • При нем Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1192

      Борат 29 минут назад

      НА ЕВРО ОБДЕЛАЕТСЯ И ПОЙДЁТ ХРЮШЕЙ ТРЕНИРОВАТЬ.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      АКМ-74У > Борат 9 минут назад

      Непонятно, чему Вы радуетесь, ждете, что наша сборная обделается?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1192

      Борат > АКМ-74У 3 минуты назад

      где Вы, сударь, радость увидели?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru