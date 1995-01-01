Жирков, Черышев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Казахстаном

Почему победный состав против скотов усатый не выставил? Чет Миранчук и Черышев выпадают из игры.
Стали известны стартовые составы сборных России и Казахстана на очный матч 6-го тура отбора Евро-2020.
Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семeнов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба.
Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щеткин, Федин.
- Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
- Игра пройдет в Калининграде на одноименном стадионе.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.