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    Жирков, Черышев и Дзюба – в стартовом составе сборной России на матч с Казахстаном

    Стали известны стартовые составы сборных России и Казахстана на очный матч 6-го тура отбора Евро-2020.

    Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семeнов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба.

    Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щеткин, Федин.

    • Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
    • Игра пройдет в Калининграде на одноименном стадионе.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии25
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      Рейтинг: +232

      Из Твери Леха 6 минут назад

      Почему победный состав против скотов усатый не выставил? Чет Миранчук и Черышев выпадают из игры.

      0
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      Рейтинг: +191

      kazak161 9 минут назад

      Что то я перебрал с победой в шесть мячей,дай Бог в один хотя бы выиграть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8053

      KLIM777 17 минут назад

      И че ? Вас критикуют не по делу? На один матч настроились, а сейчас с Казахами черти на поле. Ракалы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      alarm 40 минут назад

      гнать спартачей из сборной!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4927

      Старикан 59 минут назад

      Надеюсь что нашу сборную обойдёт сегодняшняя участь Хорватов... Только победа!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14265

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мы сегодня точно с Казахстаном играем?... Чё-то казахов в составе не видно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      kazak161 1 час назад

      Дзюба сегодня два мяча забьет, Миранчуки по одному и Головин два! И Ионов один!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2996

      BarStep > kazak161 1 час назад

      Ну тебя понесло..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14265

      DOCTOR PENALTY > kazak161 1 час назад

      Ты наверное хотел сказать не Ионов, а Черышев. Ионов травмировался же.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      kazak161 > BarStep 1 час назад

      Есть не много, короче главное что бы выиграли!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      kazak161 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да вроде в составе

      0
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      Рейтинг: +10545

      Garrincha58 1 час назад

      Жиркову мог бы дать отдохнуть, чай не мальчик бегать через два на третий

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17574

      VVM1964 1 час назад

      Ждем красивой игры и конечно победы ! ВПЕРЕД РОССИЯ !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Пекарь21 1 час назад

      Ну хоть Черышева с Миранчуком вернул

      3
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