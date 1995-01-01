Глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге: «На сегодняшний день у нас пять покупателей на один билет»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как продаются билеты на матчи турнира.

«Мне кажется, заполняемость стадиона гарантирована в значительной степени. Во-первых, Санкт-Петербург как город интересен сам по себе. Во-вторых, легко доступен. В-третьих, концепция спаренных городов практически гарантирует высокую посещаемость.

Мы не боимся за пустые места на трибунах: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет. Такой подъем вокруг матча в Санкт-Петербурге лишает нас каких-либо тревог в отношении недозаполненности стадиона.

Каковы ожидания по числу иностранных болельщиков в Санкт-Петербурге? Трудно сказать. Такого превалирования стран Латинской Америки, как на ЧМ-2018, мы, конечно, не ожидаем – естественно, будем рады всем, просто здесь играют другие команды.

Главное, мне кажется, не будет никаких проблем с доступом в страну: мы опять предложим безвизовый въезд с использованием идентификации болельщика. На примере чемпионата мира все поняли, что никаких сложностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у них нет.

Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система прекрасно обеспечивает любые потоки. Конечно, прежде всего это будут болельщики команд, которые будут играть в Санкт-Петербурге. Но мы с радостью примем всех и организационно к этому готовы», – сказал Сорокин в интервью пресс-службе оргкомитета.

В июне УЕФА объявил о старте продаж билетов на Евро-2020. В ходе первого этапа продаж болельщики подали 19,3 миллиона заявок на билеты.