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    Глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге: «На сегодняшний день у нас пять покупателей на один билет»

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как продаются билеты на матчи турнира.

    «Мне кажется, заполняемость стадиона гарантирована в значительной степени. Во-первых, Санкт-Петербург как город интересен сам по себе. Во-вторых, легко доступен. В-третьих, концепция спаренных городов практически гарантирует высокую посещаемость.

    Мы не боимся за пустые места на трибунах: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет. Такой подъем вокруг матча в Санкт-Петербурге лишает нас каких-либо тревог в отношении недозаполненности стадиона.

    Каковы ожидания по числу иностранных болельщиков в Санкт-Петербурге? Трудно сказать. Такого превалирования стран Латинской Америки, как на ЧМ-2018, мы, конечно, не ожидаем – естественно, будем рады всем, просто здесь играют другие команды.

    Главное, мне кажется, не будет никаких проблем с доступом в страну: мы опять предложим безвизовый въезд с использованием идентификации болельщика. На примере чемпионата мира все поняли, что никаких сложностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у них нет.

    Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система прекрасно обеспечивает любые потоки. Конечно, прежде всего это будут болельщики команд, которые будут играть в Санкт-Петербурге. Но мы с радостью примем всех и организационно к этому готовы», – сказал Сорокин в интервью пресс-службе оргкомитета.

    В июне УЕФА объявил о старте продаж билетов на Евро-2020. В ходе первого этапа продаж болельщики подали 19,3 миллиона заявок на билеты.

    • Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.
    • В финальной стадии турнира примут участие 24 национальные сборные.
    • Стартует континентальное первенство 12 июня следующего года, а завершится – 12 июля.

    Источник: сайт оргкомитета Евро-2020 в Петербурге

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6038

      FanatSerj 38 минут назад

      Уже купил билеты на 1/4 финала. Там уже порожняка точно не будет.

      0
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      Рейтинг: +803

      22 raza chemp 38 минут назад

      Самое интересное что он сказал,"доступ в Россию и другие регионы"))) типо СПб это россия, а другие регионы нет)

      0
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      Рейтинг: +4911

      Старикан 1 час назад

      Вот так купишь билет, отвалишь не хило баблосов, а на кого не знаешь... ездил я на ЧМ в Питер на Швецию-Швейцарию...лучше бы дома сидел - ни уму, ни сердцу!

      1
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      Рейтинг: +1199

      Борат 2 часа назад

      да вам лишь бы бабла срубить

      0
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      Рейтинг: +8050

      KLIM777 2 часа назад

      вот пусть по очереди сидят

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