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    Дзюба – о матче с Казахстаном: «Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум!»

    Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Европы-2020 против Казахстана.

    «Сегодня – важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил», — написал Дзюба в своем инстаграме.

    • В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
    • Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +844

      neim 1 минуту назад

      Будильник уже завёл. Удачи нашим сегодня !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +569

      Дима Цэ 13 минут назад

      Артём лидер! Чтобы про него не писали и не говорили, он умеет завести команду!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      ААМ 32 минуты назад

      Всё правильно пишет в отличие от диванных "эксперДов" на ветке!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3540

      nik55 35 минут назад

      скоро дерево завянет-----был бы игрок нормальный другое дело а то полено-поленом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10538

      Garrincha58 57 минут назад

      Дзюба уже просто бесит его так много как будто тошнит когда перепил

      -1
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      ...
      Рейтинг: +824

      ААМ > Garrincha58 30 минут назад

      Закусывать надо, если выпил лёжа на диване.

      0
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      Рейтинг: +507

      Юрэс 1 час назад

      НИ КАПЛИ ПОД..........КИ !!!!!!!!
      ОТ ВАС ЖДЁМ минимум 3 : 0 !!!!!! ( нууууу можно и от ТЕБЯ)

      1
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      Рейтинг: +229

      Из Твери Леха > Юрэс 20 минут назад

      5-0 надо. Есть все шансы стать самой результативной командой отбора. Хоть Бельгии все равно проиграем, но зато на выезде в Сан-Марино можно будет снова покуражиться.

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