Дзюба – о матче с Казахстаном: «Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум!»

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Европы-2020 против Казахстана.

«Сегодня – важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил», — написал Дзюба в своем инстаграме.

В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.