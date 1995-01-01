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    Президента Финляндии заметили в фан-секторе сборной на матче с Италией

    Президент Финляндии Саули Ниинисте пришел поддержать национальную команду в домашнем матче с Италией (1:2).

    Ниинисте был сфотографирован в фан-секторе, среди обычных финских болельщиков.

    • Матч Финляндии и Италии прошел в воскресенье на стадионе в Тампере.
    • Италия обыграла Финляндию со счетом 2:1.
    • Финская команда занимает второе место в группе J, отставая от итальянцев на шесть очков.

    Источник: Reddit

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1193

      Борат 1 час назад

      да его и у булочной по выходным встречают, и когда он с собакой гуляет.
      ему нечего бояться простых граждан, он работает на их благо и работает хорошо.

      а... ещё он летает эконом-классом!

      3
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      Рейтинг: +324

      dmzeus > Борат 1 час назад

      Ну да, а у нас чиновник сельского уровня себе столы из красного дерева заказывает и просит авто бизнес класса))

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