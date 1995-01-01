Президента Финляндии заметили в фан-секторе сборной на матче с Италией

да его и у булочной по выходным встречают, и когда он с собакой гуляет.
ему нечего бояться простых граждан, он работает на их благо и работает хорошо.
а... ещё он летает эконом-классом!
Президент Финляндии Саули Ниинисте пришел поддержать национальную команду в домашнем матче с Италией (1:2).
Ниинисте был сфотографирован в фан-секторе, среди обычных финских болельщиков.
- Матч Финляндии и Италии прошел в воскресенье на стадионе в Тампере.
- Италия обыграла Финляндию со счетом 2:1.
- Финская команда занимает второе место в группе J, отставая от итальянцев на шесть очков.