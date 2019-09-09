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    Россия сыграет с Казахстаном в красной форме

    Сборная России выйдет на домашний отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном в красной форме.

    Вратарь наденет зеленую форму, сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.

    • В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
    • Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1377

      РМЗ 1 час назад

      Миранчука и комболова хочется увидеть

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