Россия сыграет с Казахстаном в красной форме

Миранчука и комболова хочется увидеть
Сборная России выйдет на домашний отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном в красной форме.
Вратарь наденет зеленую форму, сообщает пресс-служба сборной России в твиттере.
- В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
- Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.
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— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2019