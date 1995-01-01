Ионов: «Не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов ответил на вопрос, интересуются ли в команде результатами матчей соперников по группе.

«Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе, только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи», –цитируют «Известия» Ионова.