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    Ионов: «Не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники»

    Полузащитник сборной России Алексей Ионов ответил на вопрос, интересуются ли в команде результатами матчей соперников по группе.

    «Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе, только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи», –цитируют «Известия» Ионова.

    • В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
    • Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

    Источник: «Известия»

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