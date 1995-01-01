Ионов: «Не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов ответил на вопрос, интересуются ли в команде результатами матчей соперников по группе.
«Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе, только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи», –цитируют «Известия» Ионова.
- В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
- Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.