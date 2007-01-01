Сантуш: «Ожидал от сборной Сербии более атакующего футбола»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Сербии.

«Сербия меня удивила. Ожидал от соперника более атакующего футбола. Я думал, что они с первых минут будут заряжены на победу. Но они играли так же, как в Лиссабоне. При такой игре было трудно создавать моменты, но мы все равно доминировали. Поздравляю игроков с заслуженной победой», – сказал Сантуш.