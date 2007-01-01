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    Сантуш: «Ожидал от сборной Сербии более атакующего футбола»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Сербии.

    «Сербия меня удивила. Ожидал от соперника более атакующего футбола. Я думал, что они с первых минут будут заряжены на победу. Но они играли так же, как в Лиссабоне. При такой игре было трудно создавать моменты, но мы все равно доминировали. Поздравляю игроков с заслуженной победой», – сказал Сантуш.

    • Португалия обыграла Сербию со счетом 4:2.
    • Португальцы набрали пять очков в трех матчах.
    • В активе сербов четыре балла в четырех играх.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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