Шевченко – о матче с Литвой: «Результат отличный, но поле не давало возможности сыграть более уверенно»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромную победу своей команды над Литвой в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

«Было несколько ошибок, особенно в начале, которых хотелось бы избегать, но это футбол. Поле не давало возможности сыграть более уверенно. В целом, результат отличный и игра была хорошей.

Было важно хорошо начать. Мы забили быстрый гол. Ребята очень уверенно и дисциплинированно играли, располагались на поле правильно. Мы никогда не отходили от наших принципов ведения игры: средние и короткие передачи, открывания и правильные перестановки. За счет этого и удалось победить в матче», – сказал Шевченко.