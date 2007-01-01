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    Шевченко – о матче с Литвой: «Результат отличный, но поле не давало возможности сыграть более уверенно»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромную победу своей команды над Литвой в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

    «Было несколько ошибок, особенно в начале, которых хотелось бы избегать, но это футбол. Поле не давало возможности сыграть более уверенно. В целом, результат отличный и игра была хорошей.

    Было важно хорошо начать. Мы забили быстрый гол. Ребята очень уверенно и дисциплинированно играли, располагались на поле правильно. Мы никогда не отходили от наших принципов ведения игры: средние и короткие передачи, открывания и правильные перестановки. За счет этого и удалось победить в матче», – сказал Шевченко.

    • Украина разгромила Литву со счетом 3:0.
    • После пяти сыгранных матчей команда Шевченко уверенно лидирует в отборочной группе.

    Источник: Сайт телеканала «Футбол 1»

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