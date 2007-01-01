Джикия: «Гол Жиркова переписали на шотландца? Нет, мы переписываем на Юру»

Жирик лучший!
Защитник сборной России Георгий Джикия поговорил о голе при участии партнера Юрия Жиркова в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). Организаторы записали мяч как автогол.
«Жирков — молодец. Отлично сыграл, забил отличный гол.
Его переписали на шотландца? Нет, мы этот гол переписываем на Юру! Он заслужил!
В целом сыграли хорошо, победили по делу», – полагает спартаковец.
- Россияне в группе идут вторыми, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
- Лидирует в группе Бельгия.
- 9 сентября сборная России встретится в Калининграде с Казахстаном.