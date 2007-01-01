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    Джикия: «Гол Жиркова переписали на шотландца? Нет, мы переписываем на Юру»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поговорил о голе при участии партнера Юрия Жиркова в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). Организаторы записали мяч как автогол.

    «Жирков — молодец. Отлично сыграл, забил отличный гол.

    Его переписали на шотландца? Нет, мы этот гол переписываем на Юру! Он заслужил!

    В целом сыграли хорошо, победили по делу», – полагает спартаковец.

    Источник: Sport24

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